Él es el joven cantante al que Eduin Caz elogia al cantar "Ya supérame" | VIDEO

El mundo del regional mexicano tiene un nuevo ídolo y es que Eduin Caz ha sabido ganarse a la gente con cada comentario, en cada presentación y sobretodo con el carisma que lo caracteriza, es por ello que el líder de Grupo Firme, tiene 4.4 millones de seguidores en Instagram y esta en la lista de los mejores pagados del espectáculo en Estados Unidos, al lado de figuras de talla internacional como Billy Joel y Bruno Mars.

Además, su canción "Ya supérame" se halla entre lo más escuchado de la unión americana, reafirmando así que se trata de la agrupación del género más querida por los connacionales. Además de lo antes mencionado, Eduin impone moda y prueba de ello es que su marca de ropa "Pavi Italy", se agotó en las primeras horas de su lanzamiento.

Eduin Caz comparte el éxito

A pesar de que el cantante ha recibido algunos golpes de sus compañeros de la música, como el que le dio Christian Nodal, que expresó públicamente que no le gustaba lo que hacía él y el Grupo Firme hacían el la escena, confirmando así que el prometido de Belinda y el intérprete de "El Tóxico" jamás tendrían un dueto, situación que los fanáticos les pedían con encono, Caz "no se agüita" como él mismo dice y a través de sus redes sociales no pierde la oportunidad de apoyar al nuevo talento.

Tal es el caso de Virlán García, un muy joven cantante y compositor sinaloense, que esta vez hizo su propia interpretación de la mencionada "Ya supérame", obra del compositor Horacio Palencia. Acompañado sólo por una guitarra el joven comenzó a interpretar la letra con su novia quien lo apoyó con la voz, de inmediato Eduin elogió su talento.

"Que fregona les sale" escribió en sus historias.

Además, los seguidores de Virlán no dejaron pasar la oportunidad para apreciar el talento de su novia, incluso algunos llegaron a mencionar que cantaba mejor que él, acá dejamos el video para que juzgues.