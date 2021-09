Eduin Caz: Más de 10 millones de personas saturaron la página para comprar su ropa, ¿cuánto vale? | FOTOS

Desde que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme lanzó su línea de ropa junto a la empresa Pavi Italy, el público seguidor de su música y estilo enloqueció al grado de que 10 millones de personas intentaban comprar sus productos en línea.

En sus redes sociales el intérprete de “Ya supérame”, primero dio a conocer que eran alrededor de 6 millones las que habían intentado comprar al mismo tiempo y por eso la página se había saturado y caído, pero después manifestó que la cifra había incrementado a 10 millones y los problemas técnicos ya se habían resuelto.

La colección consta de 9 prendas para caballero, entre ellas camisas y playeras disponibles en tallas S, M, L, XL, 2XL y 3XL, todas fabricadas con altos estándares de calidad

“Han pasado años desde que comencé en esta carrera y siempre busco la manera de sentirme más cerca de mi público, mi familia. Hoy junto con Pavi Italy lanzó una colección con estilo que me representa, como Eduin Caz cantante, pero más aún como su amigo, el de todos los días. No me queda más que decirles que siempre estaré agradecido con Dios y con ustedes, que sin ustedes este sueño no sería posible”, se lee en la descripción de la colección.

La prenda más costosa tiene un valor de $2 mil 990 pesos mexicanos, lleva el nombre “Gracias” tal y como uno de los éxitos de Grupo Firme con Grupo Codiciado. Es una camisa de botones color negro, manga corta y con un estampado único según las características de la colección.

Todas las piezas cuentan con un nombre especial algunas son igual a canciones de la agrupación como “Pídeme”, “Hablando claro”, “Ya supérame”, “Pídeme y “Se veía venir”. El costo del envió es gratis y llega de 4 a 8 días hábiles, pero si deseas un “envío prioritario”, es decir que llegue de 1 a 2 días hábiles, se cobran $250 pesos más

La prenda más costosa es de 2 mil 990. Paviitaly.com

La colección se compone de nueve prendas. Paviitaly.com