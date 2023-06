Alfredo Ríos "El Komander" habla de los corridos tumbados y la censura que existe a este nuevo género musical

Actualmente los corridos tumbados es el género musical más escuchado en este momento, no por nada, artistas como Peso Pluma han liderado las listas de popularidad de diversas plataformas musicales, sin embargo, pese al gusto del público como contraste resalta el reciente veto de estos temas por hacer apología del delito, en diversas plazas de nuestro país.

Sin embargo, esto no es algo nuevo, para algunos artistas del regional mexicano, tal es el caso de Alfredo Ríos, mejor conocido como “El Komander” quien es uno de los precursores del famoso “Movimiento alterado”, el cual tuvo su auge por allá de los años 2010, debido a lo anterior, el intérprete de temas como “Soy de rancho” habló respecto al reciente veto a los corridos tumbados.

¿”El komander” da consejos a Peso Pluma?

En entrevista para el programa “De Primera Mano”, “El komander” habló sobre la censura que él vive desde hace varios años, pues el pasado mes de mayo le cancelaron una presentación en Cancún.

Y aunque, “El Komander” habló al respecto, asegura que no le gusta profundizar en el tema, sin embargo, él cree que para todos hay gustos y oportunidades ya que afortunadamente si no puede cantar en un lugar en otros Estados si lo reciben con los brazos abiertos, por lo que el tema del trabajo no ha sido un problema para él.

“no profundizamos más, mis respetos para quien dice que sí cantemos y para quien dice que no cantemos, por la razón que sea, la carrera del komander va mucho más allá de una cancelación, es decir, lo hemos vivido hace años, si por alguna situación no nos permiten cantar acá, pues nos vamos para otro lado, bendito sea Dios, tenemos mucho trabajo”, comentó “El Komander”

Foto: IG @soyelkomander1

Por otra parte, durante su plática con la prensa, el intérprete de temas como “Descansa mi amor”, “Soy de Rancho”, “Cuernito Armani”, entre muchos más fue cuestionado sobre Peso Pluma quien está siendo vetado en varios Estados de nuestro país, incluso han prohibido que se utilice el mismo corte que el intérprete tapatío porta.

Ante las preguntas de la prensa, “El Komander” dejó claro que tal vez él no sea la persona correcta para darle un consejo, sin embargo, el nacido en Culiacán, Sinaloa desea que “su compa” como se refiere a Peso Pluma siga triunfando

“Respecto a mi compa Peso Pluma, insisto, sigo adorándolo, sigo respetándolo, está morro, deseo que siempre le vaya bien, no considero que sea yo quien deba darle un consejo…lo que puedo decirle y desearle es que le vaya bien, que siga esforzándose por lo que quiere y espero saludarlo pronto”.Finalizó “El komander”

Foto: IG @soyelkomander1

Cabe señalar que por allá del año 2011, gobiernos de distintos Estados de nuestro país comenzaron a suspender conciertos en donde artistas como “El Komander” y otros cantantes que interpretan narco corridos se iban a presentar.

Debido a lo anterior comenzaron a imponer multas a aquellos artistas que no respetaban este decreto en el cual se prohibió la difusión e interpretación de canciones que hicieran apología al delito con multas que sobrepasan los 100 mil pesos.