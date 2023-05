Esta es la razón por la que "El Komander" dejó de cantar narco corridos

Uno de los cantantes más queridos del género regional mexicano es sin duda alguna Alfredo Ríos a quien conocen mejor como “El Komander” y es que aunque actualmente intérprete algunos temas de amor, él inicialmente se lanzó como precursor del famoso movimiento alterado.

“El komander” alcanzó la fama con temas como “El taquicardio”, “Cuernito Armani”, “Mafia Nueva”, entre otros narcocorridos que fueron parte del movimiento alterado, sin embargo, desde hace algunos años Ríos ya no canta este tipo de canciones que lo llevaron a la cima de la fama, y aunque muchos de sus fanáticos en cada concierto se los piden .

¿Por qué “El Komander" dejó de cantar narco corridos?

Si bien, “El komander” se considera un cantante de música de rancho y romántica, los temas que lo posicionaron en la cima del éxito son corridos que narran algunos actos ilícitos y que fomentan la apología del delito.

Y aunque no existe una declaración por parte de “El Komander” en la que el asegure cuál es la razón por la que dejó de interpretar corridos alterados, algunos aseguran que los empresarios no desean pagar una multa precautoria pues ya no se permite que se canten temas que hagan alusión al crimen organizado.

Y es que cabe señalar que por allá del año 2011, gobiernos de distintos Estados de nuestro país comenzaron a suspender conciertos en donde artistas como “El Komander” y otros cantantes que interpretan narco corridos se iban a presentar.

Debido a lo anterior comenzaron a imponer multas a aquellos artistas que no respetaban este decreto en el cual se prohibió la difusión e interpretación de canciones que hicieran apología al delito con multas que sobrepasan los 100 mil pesos.

Y es que, en alguna entrevista publicada en un diario y retomada por Esmas, “El Komander” reveló que por el momento trataría de ya no interpretar más narcocorridos para evitar el veto no solo de empresarios sino también de algunas radiodifusoras.

Sin embargo, otros más aseguran que la principal razón por la que Alfredo Ríos, nombre real de “El Komander”, ya no canta narcocorridos es por que recibió algún tipo de aviso que le hizo temer por su seguridad, por lo que decidió comenzar a interpretar canciones románticas.

¿Qué canciones cantó “El Komander” luego de dejar los narcocorridos?

Luego de haber tomado la decisión de ya no interpretar más los corridos que lo llevaron a ser considerado uno de los mejores intérprete de este género musical, “El Komander” sacó su lado romántico y supo mantenerse activo con canciones nuevas.

Ahora todas sus fanáticas y fanáticos dedicaban las canciones románticas y algunas más con una temática un tanto sensual en voz del “El Komander tales como “Malditas ganas”, “Por favor no cuelgues”, “La Princesa”, “El papel cambio”, “Me interesa” y otras más.

Además de estas canciones de corte romántico, “El Komander” escribió e interpretó “Descansa mi amor”, un tema el cual dedicó al hijo de un gran amigo el cual perdió la vida.

Otra de los temas de “El Komander” que lo posicionaron en los primeros sitios de popularidad, y que no es un narcocorrido fue la canción de “Soy de rancho”, un tema que Ríos compuso inspirado en su vida.

