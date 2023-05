Julián Figueroa compuso este tema antes de morir, así suena "Ni 30 tequilas"

El pasado 9 de abril, inesperadamente se confirmó la muerte del cantante y actor Julián Figueroa quien fue hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, el joven falleció mientras dormía en su casa ubicada al sur de la Ciudad de México.

A poco más de un mes de su muerte, el cantante de regional mexicano Fernando Corona ha lanzado “Ni 30 tequilas”, una canción muy especial pues es el último tema que habría compuesto junto a Julián Figueroa antes de que éste falleciera, expertos en música aseguran será todo un éxito.

La última composición de Julián Figueroa

Fernando Corona presentó “Ni 30 tequilas” la noche de este jueves 18 de mayo en una fiesta exclusiva que brindó para amigos y familiares para celebrar su cumpleaños, ahí el intérprete de regional mexicano cantó por primera vez el tema que compuso a lado de su gran amigo Julián Figueroa.

“Una rolita que compuse a lado de mi amigo Julián Figueroa que se nos adelantó, incluso iba a ser un dueto, ya no alcanzamos a grabarlo pero quedó su legado en la composición, fue un gran amigo y pues en la canción se nota el talento de mi cuate”, dijo Fernando Corona

Y es que, para Fernando Corona el lanzamiento de “Ni 30 tequilas” es una forma de hacerle un homenaje al hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, para esto, en el evento estuvo presente Linda, prima de Julián Figueroa quien también opinó sobre el tema que compuso antes de morir el actor, cantante y compositor.

“Sé que va a ser un éxito por que mi primo Julián Figueroa y Fer son muy buenos compositores, entonces sé que va a ser un gran tema”, comentó Linda Figueroa

Así se escucha “Ni 30 Tequilas” en voz de Julián Figueroa.

Así fueron las últimas horas de vida de Julián Figueroa

Fue en entrevista con la periodista Addis Tuñón con quien Imelda Garza abrió su corazón y habló por primera vez de cómo fueron las últimas horas de vida de su esposo Julián Figueroa.

De acuerdo con la hoy viuda, el fallecido cantante y actor de 27 años de edad había estado muy triste y no había podido dormir durante tres días ya que fue el cumpleaños de su padre Joan Sebastián y se encontraba un tanto mal.

Ese domingo 9 de abril, todo parecía normal, incluso Imelda detalló que estaban viendo series, ella, Julián y el pequeño José Julián fue entonces que el hijo de Maribel Guardia decidió bajarse a descansar al cuarto de videojuegos, esto no era algo inusual pues su hoy viuda recuerda que él era muy dormilón.

“...le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí, ví que estaba como dormido, las piernas las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente solo que lo toqué de la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, prendí la luz y ví que tenía la boca morada…”, contó Imelda Garza

La viuda de Julián Figueroa contó que no supo qué hacer por lo que llamó inmediatamente a Marco Chacón quien era como un padre para Julián, fue entonces que él le pidió checara sus signos vitales, sin embargo, Imelda recuerda que estaba muy nerviosa por lo que decidió llamar a emergencias para que los servicios médicos llegaran a revisarlo, pero lamentablemente ya no tenía vida.

Imelda detalló que cuando encontró a Julián ya sin vida, éste se encontraba en la misma posición que siempre tomaba para dormir, situación que le da un poco de paz, saber que su esposo no sufrió, pues ella cree que se fue soñando con su papá (Joan Sebastián) y que finalmente ya está con él.

bmz