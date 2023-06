"Venimos por ti": Mario Bezares revela que presenció las amenazas contra Paco Stanley antes de su asesinato

A pesar de que han .pasado 24 años del asesinato de Paco Stanley, aún se siguen revelando varios detalles previo a que se suscitara el terrible hecho. Esta vez fue Mario Bezares quien habló sobre la vez que presencio cómo amenazaron al conductor de "Pácatelas". Estas nuevas declaraciones surgen en el marco de la conmemoración de la muerte de la celebridad, que fue acribillado el 7 de junio de 1999.

Este martes, cuando se cumplió un año más del fallecimiento de Stanley, se estrenó el documental "El Show: Crónica de un Asesinato", el cual narra algunos detalles inéditos del presentador de televisión. En este nuevo programa que está disponible en VIX Plus, participó Bezares, quien fue acusado por el asesinato del comunicador y encarcelado por alrededor de un año y medio. Hasta el momento, el conductor, de 64 años, no había querido hablar al respecto, no obstante, ahora dio su versión de los hechos.

Mario Bezares da detalles de las amenazas hacia Paco Stanley

Durante el documental, Mario habló de diferentes temas, pues fue una de las personas más cercanas al padre de Paul Stanley; entre ellos, algunas de las veces que presenció las amenazas que le hicieron al conductor de televisión. El ex compañero del titular de "Una tras otra" relató que durante un asalto a mano armada, los sujetos lo amedrentaron directamente, ya que le indicaron que lo estaban buscando.

“Una vez, Paco llega a un restaurante a esperar a su familia y de repente llegan unos asaltantes y le dijeron: ‘Venimos por ti’”, contó Bezares, quien continuó con la anécdota: “Dice Paco: ‘¿Por qué me dijeron esto a mí?’, seguramente trataron de amedrentarte o de espantarte”, recordó el conductor la plática que tuvieron aquella vez, en la cual Paco Stanley salió bien librado.

El ahora presentador de la televisión regiomontana indicó que esa no fue la única vez, ya que en otra oportunidad cuando viajaban juntos en un automóvil para dirigirse a la conferencia de prensa del show "Una tras otra", un sujeto se les acercó. “La segunda ocasión yo iba con él en un Z3, íbamos por Revolución, llega una moto y de repente Paco dice: ‘Ya valió madres’, me llegan y me dicen: ‘A ver Mayito’, sabían quienes éramos. Íbamos a una rueda de prensa del programa 'Una tras otra'”, indicó Mario Bezares.

Mario Bezares fue involucrado en el asesinato de Paco Stanley Foto: Especial

En aquel momento, Paco Stanley hizo la denuncia pública en la televisión y lanzó un mensaje contra el gobierno en turno, ya que aseguró que acababa de sufrir un intento de asalto. No obstante, ninguno de los dos presentadores fue ante las autoridades por las pérdidas materiales. Estas son algunas de las declaraciones que Mario Bezares hizo para el documental que realizó TelevisaUnivision, en el que se narran más detalles de la muerte del conductor de televisión.

