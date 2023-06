Tras salir de Miembros al Aire, Yordi Rosado regresa a televisión con este programa de concursos

Después de que su sorpresiva salida de Miembros al Aire, Yordi Rosado anunció que vuelve a la televisión abierta con un programa totalmente diferente a los que había hecho anteriormente. La noticia sorprendió a muchos de los espectadores debido a que el conductor cambió de compañía, ya que ahora estará en el canal de Imagen Televisión, en donde comenzará una nueva historia al formar parte de sus talentos.

La mañana de este miércoles 7 de junio, en el programa Sale el Sol se confirmó que Yordi Rosado será parte de la familia de Imagen TV, pues se integra con un programa de concursos llamado "Bingo Blitz". Después de que se rumorara que tras dejar la emisión de Unicable se uniría a otra compañía, se hizo oficial que el presentador hará un proyecto diferente a lo que ha liderado en los últimos años, puesto que dejará las entrevistas y los shows nocturnos, para hacer esta dinámica.

Yordi Rosado será el conductor del programa de concursos "Bingo Blitz"

"Va a estar increíble el programa porque es un juego de Bingo efectivamente, como el nombre lo dice, pero es un Bingo gigante. No el más grande de México o el de Latinoamérica, o sea, el más grande del mundo. Es una máquina impresionante que cuando la gente la vea en su pantalla se va a impactar", dijo el presentador, de 51 años, quien destacó que el juego también tendrá una serie de preguntas que el concursante tendrá que resolver durante su participación.

"Algo que es muy lindo de este programa es que el concursante viene acompañado de un famoso, de un famoso ¡muy famoso!", destacó Yordi Rosado, quien hasta el momento no había regresado a la televisión abierta, pues aunque participaba en diferentes emisiones estas se transmitían por cable. También se había mantenido vigente por medio de su canal de YouTube en donde entrevista a celebridades y en su programa de radio.

"Poder estar en un programa como 'Bingo Blitz' es lindísimo, porque es otra vez estar con la gente, jugar con ella ver cómo gana, ver cómo lo apoyas, siendo claro imparcial porque eres el conductor, pero teniendo una vibra linda para que le vaya bien, que es lo que queremos", dijo el ex productor de "Otro Rollo" sobre la razón por la que decidió tomar este proyecto que ahora representa un reto para su carrera profesional.

Yordi Rosado llega a Imagen Televisión con un programa de concursos Foto: Especial

"Me encanta un programa así porque no hay nada más lindo que tu como conductor poderle dar la oportunidad a alguien de que pueda ganar dinero, que se lo puede llevar y que le puedas resolver un problema o ayudarle con una gran ilusión", indicó Yordi Rosado, quien invitó al público a no perderse "Bingo Blitz", programa que saldrá al aire los sábados y domingos a las 8:00 pm, sin embargo, aún no se anuncia el estreno.