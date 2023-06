Shannen Doherty, actriz de “Hechiceras”, revela que el cáncer hizo metástasis en su cerebro

Shannen Doherty es una de las actrices más destacadas de Hollywood recordada por programas como “Hechiceras” y “Beverly Hills, 90210”; sin embargo, un diagnóstico de cáncer de mama la motivó a comenzar una campaña para crear conciencia sobre la detección temprana. Ahora reveló que la enfermedad se propagó al cerebro y habló sobre el temor que siente.

La actriz fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015 y a través de redes sociales ha mostrado detalles de los tratamientos a los que fue sometida, así como del momento en que decidió rapar su cabello debido a las quimioterapias. En 2020 indicó que luchaba contra el cáncer en etapa 4, esto luego de compartir que había entrado en remisión.

Shannen Doherty revela que el cáncer se propagó a su cerebro. Foto: IG @theshando

"¿Es todo bonito? No, pero es veraz y mi esperanza al compartirlo es que todos nos volvamos más conscientes, más familiarizados con el aspecto del cáncer (…) Me sometí a una mastectomía y pasé por quimio y radiación. Tuve muchas hemorragias nasales por la quimio. No estoy segura de si alguna vez hayan pasado por esto”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Metástasis en el cerebro

Una vez más tomó sus redes sociales para hablar sobre su estado de salud y compartió un video en el que se puede observar cómo le ajustan una máscara con la que le realizarían una tomografía computarizada. Detalló que aquel estudio se lo hizo el pasado 9 enero antes de que se arrojara el resultado de metástasis.

“El vídeo de ayer mostraba el proceso de ajustarse para la máscara que usas durante la radiación en tu cerebro. 12 de enero, tuvo lugar la primera ronda de radiación. Mi miedo es obvio. Soy extremadamente claustrofóbico y pasaron muchas cosas en mi vida. Soy afortunado porque tengo grandes médicos (…) Pero ese miedo... La agitación, el momento de todo, así es como puede ser el cáncer”, escribió.

En 2021 durante una entrevista para Good Morning America indicó que pese a cualquier diagnostico continuaría luchando con la enfermedad: “Nunca quiero guiarme como si me estuviera muriendo (…) Voy a seguir luchando para mantenerme con vida“.