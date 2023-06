Hija de un exDT de Cruz Azul confiesa que salió con Piqué y lo destroza: “Me hizo pasar una vergüenza”

Gerard Piqué nuevamente se encuentra en el ojo del huracán debido a que quedó mal parado tras un video en el que Nadia Jémez, hija del exdirector técnico de Cruz Azul, Paco Jémez, revelara que tuvo una incómoda cita con el ex de Shakira pues la influencer, modelo y abogada confesó que el presidente de la Kings League se portó tan mal que la hizo pasar una gran vergüenza, por lo que esta historia dio pie a que se generaran distintas especulaciones en torno a la vida amorosa del exdefensor del Barcelona.

Todo este escándalo se originó porque Nadia Jémez publicó un video en su perfil de TikTok en la que habló de su ruptura con el youtuber “XBuyer”, quien también es dueño de uno de los equipos de la Kings League y debido a ello es que salió a colación el nombre de Gerard Piqué pues aseguró que tanto él como Ibai Llanos tuvieron cierta injerencia para que su relación terminara pues intervenían mucho en el comportamiento de su ahora expareja.

Nadia Jémez no se guardó nada y estalló contra Piqué. Foto: IG: nadiajemez

¿Qué dijo Nadie Jémez sobre Piqué?

El algún momento de su video, Nadia Jémez se dio tiempo para aclarar por qué no le caían bien Ibai Llanos y Gerard Piqué y del primero aseguró que había tenido comportamientos que no se le hacían de “buena persona” mientras que sobre el ex de Shakira simplemente aseguró que no le generaba confianza pues no se comporta bien con los demás por lo que no considera que le deba respeto.

“A mi Piqué no me cae mal, simplemente, personalmente, no es una persona que me transmita confianza, una persona que deja a su familia que se lía con una chavalita, no sé de qué edad y que lo deja todo, se divorcia de su mujer y que hubo el escándalo que hubo a mí no me transmite confianza, a parte en ocasiones que he estado con él no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás y también lo voy a contar”, comenzó Nadie Jémez, quien en otro momento confesó que en alguna ocasión salió con Piqué y que el exseleccionado español la hizo pasar una vergüenza por su forma de comportarse.

“Una vez yo iba con él en el coche y le pareció absolutamente bien saltarse todos los semáforos de la Diagonal porque le pareció correcto y entrar a prácticamente ciento y pico de velocidad en un parking, entonces, el señor del parking lo que hizo fue decirle ‘mira, no puedes entrar así’ y él le contestó de una manera, ‘sí, vale, cómprate un amigo y no sé qué y no sé cuánto’ y yo diciendo ‘por favor que me saquen de aquí, ¿qué hago aquí?’ no me lo podía creer, una vergüenza, me hizo pasar una vergüenza, no es una persona que me inspire confianza, pero ha sido la primera y última vez que me he visto con esta persona”, finalizó Nadia Jémez.

Cabe mencionar que Nadia Jémez no ofreció ningún detalle sobre la cita que tuvo con Gerard Piqué, por lo que de inmediato se comenzaron a realizar distintas especulaciones en las que se puso sobre la mesa la posibilidad de que el jugador le pudo haber sido infiel a Clara Chía Martí o a la propia Shakira, por lo que en redes le han pedido a la influencer que salga a ampliar su relato.