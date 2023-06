Piqué reacciona ante el posible romance de Shakira y Lewis Hamilton

Shakira y Lewis Hamilton se han vuelto el tema de conversación en la última semana debido a que recientemente volvieron a estar juntos, por lo que muchos fanáticos y medios de espectáculos han comenzado a especular un posible romance. Desde el fin de semana hubieron diferentes reacciones, sin embargo, el que llamó la atención fue el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, quien fue pareja de la cantante y es el padre de sus hijos, Milan y Sasha.

La intérprete de "TQG" y "Monotonía" reapareció en Barcelona, España, ciudad que dejó hace algunos meses. Aunque el motivo de su visita fue por causas familiares, la cantante aprovechó para acudir al Gran Premio de España de la Fórmula 1. Como era de esperarse, su presencia dio mucho de qué hablar, sobre todo porque desde hace algún tiempo se le está relacionando con el piloto de la escudería Mercedes Benz, quien también ha sido muy cercano a la artista, de 47 años.

Shakira fue al Gran Premio de España IG @shakira

De acuerdo a medios españoles, la cantante y el piloto fueron a cenar juntos con otros amigos, y posteriormente a una fiesta a un club de la ciudad. “Después de la cena, la pareja se fue a la discoteca Carpe Diem. Según me cuentan, luego de la fiesta, Shakira y Hamilton se fueron juntos a las 6:00 de la madrugada con destino desconocido”, reportó el paparazzi Jordi Martin, quien ha seguido muy de cerca a la expareja.

Así reaccionó Piqué al mencionarle a Lewis Hamilton tras su "cita" con Shakira

Debido a que Shakira y Hamilton se han convertido en tendencia en redes sociales y han acaparado los titulares de los medios de comunicación, era predecible que la noticia llegara hasta odios del exfutbolista del Barcelona, quien en una transmisión en vivo con sus compañeros de la Kings League, no reaccionó de la mejor forma al escuchar el nombre del piloto británico, que supuestamente está conquistando a la originaria de Barranquilla, Colombia.

En la más reciente transmisión del programa, uno de los temas de conversación fue Lewis Hamilton, pues al parecer sus compañeros de la emisión querían hacerle una broma a Piqué. Uno de los participantes le preguntó al Kun Agüero: “¿Apoyas a un piloto inglés?”, por lo que inmediatamente se empezaron a escuchar las risas de los otros integrantes, mientras que el argentino indicó: “Sí, yo digo al que es número uno”.

Ante esta respuesta, el dueño del Kosmos preguntó: “¿Pero el número uno es inglés?”, así que el ex seleccionado argentino dijo: “Soy ‘fan’ de Hamilton, me gusta Hamilton, ¿cuál es el problema?”. Al parecer a Piqué no le gustó mucho que le mencionaran al piloto de la Fórmula 1, pues molesto sólo respondió : “Ya está, es ‘fan’ de Hamilton. Ya está, ¿qué pasa?” y trató de cambiar de tema, mientras los demás participantes del programa reían.

En tanto, este fin de semana, la cantante de "Antología" viajó a Barcelona, para dejarle a sus hijos, Milan y Sasha, a su ex pareja Gerard Piqué, quien los cuidará durante las vacaciones de verano. Hasta el momento no se sabe si Shakira volverá a Miami para seguir con sus actividades sociales y profesionales, o bien, se establecerá una temporada en el lugar para estar al pendiente de sus pequeños.