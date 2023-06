Shakira regresa a Barcelona con sus hijos para entregárselos a Piqué por esta razón

Shakira regresó sorpresivamente a Barcelona, España, junto a sus hijos, Milan y Sasha. A pesar de que muchos creían que la artista no volvería aquella ciudad debido a que comenzó una nueva vida en Miami, Florida, recientemente se informó que la intérprete de "Te Felicito" viajó a este lugar debido a que le entregará a sus pequeños a su expareja Gerard Piqué, quien los tendrá bajo su custodia en los próximos días.

Desde hace algunas semanas se informó que el exfutbolista del Barcelona viajaría nuevamente a Miami para encontrarse con sus hijos, esto para cumplir con su acuerdo de convivencia, sin embargo, tal parece que los planes cambiaron para la ex pareja, ya que fue la colombiana la que se trasladó a la ciudad española para dejarle a los pequeños de 10 y 8 años, así lo reportaron varios medios especializados en espectáculos.

Shakira viajó con sus hijos, Milan y Sasha, a Barcelona Foto: Instagram

Shakira y Piqué se reencuentran en Barcelona

De acuerdo a la información que dio Ramón Tamborero, abogado de Piqué, en una entrevista para el programa W Fin de Semana de la emisora colombiana W Radio, la intérprete de "Monotonía" acompañó a sus hijos para que se encontraran con su padre, quien se quedará a cargo de ellos durante las vacaciones de verano. El representante legal del dueño del Kosmos explicó que esta decisión se tomó después de que las fechas en la escuela cambiaran, por lo que acordaron que sería Shakira la que los llevara a su país natal.

“No ha existido ninguna discusión. Se han movido las fechas de vacaciones de los niños en su nueva escuela, son diferentes a las que habíamos pactado, entonces tengo entendido que Shakira llega mañana (hoy) a Barcelona para entregar los niños al padre”, explicó Tamborero, al programa de radio en donde también aprovechó para aclarar que los niños estarán hasta el 19 de julio con el empresario y ex deportista, desmintiendo que la barranquillera esté cuatro meses sin los menores.

En tanto, se desconoce si la cantante de "Antología" se quedará toda esta temporada en Barcelona, o bien, regresará a Miami para continuar con sus actividades, tanto sociales, como profesionales, pues por lo que se sabe todavía le faltan canciones por lanzar como el tema con Manuel Turizo, que se había filtrado desde febrero, pero que hasta el momento no ha visto la luz.

Milan y Sasha estarán con su papá durante las vacaciones de verano Foto: Especial

Por otra parte, el abogado de Piqué desmintió que Shakira le haya prohibido a su cliente presentarle a sus hijos a su actual novia, Clara Chía. “Falso, eso no es así. En ningún caso se podría, eso sería un pacto nulo porque no les puedes impedir que se relacionen", dijo y agregó que la expareja está tratando de mantener una relación cordial. "Me consta que ellos han hecho un gran sacrificio por los niños y una demostración de generosidad para que ellos estén al margen de los problemas tras la ruptura".

