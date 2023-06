Guapo ex colaborador de Hoy le hará competencia a Paul Stanley en La Casa de los Famosos México

Este domingo 4 de junio por fin se llevó a cabo el gran estreno de La Casa de los Famosos México. Durante este primer capítulo, el público conoció a todas las celebridades que serán parte de este reality show, por lo que notaron que entre ellos está, Jorge Losa, el guapo ex colaborador del programa Hoy, que ahora le hará competencia a Paul Stanley, quien también es parte del matutino de Televisa desde hace varios años.

La noche del domingo, poco a poco se fueron dando a conocer a los famosos e influencers que serán parte del reality, en el cual desde el primer momento dio mucho de qué hablar pues se ubicó entre las principales tendencias de plataformas como Twitter. Las personalidades fueron entrando en parejas, por ejemplo, Losa llegó acompañado de Marie Claire Harp, con quien tendrá que compartir la cama debido a que prefirieron dormir juntos a que ellos y sus compañeros perdieran el café.

IG @jorgelosaactor

Jorge Losa fue colaborador del programa Hoy

A pesar de que para algunos Jorge Losa es una cara nueva en la televisión mexicana, el actor lleva varios años trabajando en la pantalla chica, y uno de los programas que lo hicieron destacar fue el matutino de Televisa, en donde fue colaborador por varias semanas, ya que formó parte del mini reality "Las Estrellas Bailan en Hoy", en donde fue pareja de Toñita y de María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, quien también es parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

El público quedó impresionado al saber que Ferka y Jorge volverán a estar en un reality juntos, pero que sobre todo convivieran ante las cámaras las 24 horas del día. Y es que a principios del año la revista Tv Notas publicó unas imágenes en que los ex colaboradores del programa Hoy presuntamente estaban saliendo. De acuerdo a la revista de espectáculos, la conductora le había dado una nueva oportunidad al amor con su compañero, esto después de haber estado con Christian Estrada y tener a su hijo Leonel.

IG @jorgelosaactor

Losa no sólo ha llamado la atención por su destacada participación en el reality del matutino y por su presunto amorío con la presentadora, sino también por su trabajo en la pantalla chica. El galán empezó su carrera en programas unitarios como "Esta Historia Me Suena" y "La Rosa de Guadalupe", no obstante, después dio un salto a los programas de concursos en donde demostró sus aptitudes, ya que fue parte de "Guerreros 2020" y formó parte de las Cobras.

Asimismo, siguió con su carrera como histrión al ser parte de "Los ricos también lloran" y "La Madrastra", protagonizada por Aracely Arámbula. Ahora, Jorge Losa busca hacerle competencia a sus excompañeros de Hoy, como Paul Stanley, Marie Claire y hasta la propia Ferka, pues como todos quiere llevarse el millonario premio que está puesto en juego.