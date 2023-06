Desde Grecia, Chiquis Rivera impacta con el traje de baño azul más trending favorecedor para todo tipo de cuerpos

Chiquis Rivera volvió a llevarse todas las miradas en las redes sociales con uno de sus modernos y coquetos looks. La cantante, que cumplió 38 años el pasado 26 de junio, viajó con su familia, amigos y su prometido, el fotógrafo Emilio Sánchez, para seguir festejando un año más de vida desde Grecia. En su cuenta oficial de Instagram, compartió algunas fotos desde un yate, presumiendo el traje de baño azul más trending de la temporada con el que impactó.

Chiquis Rivera impacta en traje de baño azul

Fue en la plataforma de Meta donde la cantante compartió con sus 5.8 millones de fans una serie de postales en las que se le ve luciendo un look perfecto para deslumbrar en un día de descanso, disfrutando de un chapuzón y el sol, atuendo con el que la sobrina del cantante Lupillo Rivera se confirma como fashionista, pues la prenda es una de las favoritas del verano por su estilo asimétrico y cut out, como se le llama a las piezas con cortes.

Chiquis impone con su estilo. Foto: IG @chiquis

"GRAT3FUL. -el tema para este nuevo año de vida. Este cumpleaños no pedí nada. ¡Este cumpleaños estaba agradecido a BEE! Estar viva, ser amada, estar en paz, estar saludable, estar presente. ¡Gracias, Dios! Estoy listo. Estoy ansioso por ver TU plan presentado ante mí. -JM", escribió la cantante para acompañar la publicación en Instagram, que en sólo unas horas ha generado más de 100 mil de "me gusta".

La hija de Jenni Rivera impone con su estilo

No es la primera vez que la hija de la llamada Diva de la Banda causa impacto en las plataformas digitales por sus looks o sus publicaciones, pues se ha convertido en tendencia en más de una ocasión por sus coquetos bañadores, y en esta ocasión demostró que luce lo mejor de la moda, al combinar dos de los estilos más buscados, el cut out, como se les llama por sus cortes en diferentes zonas, y el asimétrico, por tener tirantes de sólo un hombro.

Celebra su cumpleaños desde Grecia. Foto: IG @chiquis

Janney Marín Rivera, nombre real de la cantante, ha dejado claro que no hace caso a las críticas y seguirá mostrando los atuendos más trending que dejen ver su silueta curvilínea, pues en más de una ocasión la intérprete ha sido atacada por sus detractores por mostrar su figura, sin embargo, deja claro que se siente orgullosa de su cuerpo, aunque nadie puede negar que en los últimos meses se le ha visto más esbelta.

La hija de la cantante Jenni Rivera -fallecida en un trágico accidente de avión el 9 de diciembre de 2012- causó furor con las imágenes en las que se le ve modelando un traje de baño muy trendy, presumiendo sus curvas y mostrando toda la felicidad de celebrar junto a sus seres queridos un año más de vida, siendo una de las artistas del género regional más reconocidas, y con planes de boda en puerta.

Se le vio de los más divertida con su pareja. Foto: IG @chiquis

La intérprete de temas como "El Honor", que tuvo su primera aparición en televisión en el reality "Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C" y en "I Love Jenni", entre los años 2009 y 2013, hoy es una de las famosas que impone moda para las chicas con curvas, demostrando que la talla no está peleada con ningún estilo.