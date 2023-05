¡Habrá boda! Chiquis Rivera anuncia su compromiso con Emilio Sánchez: “Gracias por amarme”

Chiquis Rivera no deja de sorprender a sus fanáticos y en medio del arrollador éxito que goza como cantante anunció a través de sus redes sociales su compromiso con Emilio Sánchez. La hija de la "Diva de la banda" compartió un video del momento en el que su novio se arrodilla para darle en lujoso anillo, todo junto a un emotivo y romántico mensaje con el que también lo felicita por su cumpleaños.

La noche de este domingo 28 de mayo la intérprete de “Abeja Reina” causó gran alboroto en redes sociales, pues en su cuenta de Instagram compartió un clip de su más reciente viaje para celebrar el cumpleaños de su pareja; sin embargo, la sorpresa fue para ella cuando, con la naturaleza como testigo, le pidió matrimonio luego de dos años de relación.

Chiquis Rivera se compromete con Emilio Sánchez. Foto: Especial

“Emilio, gracias por tomarte siempre el tiempo para explicarme las cosas. Gracias, siempre me das el último bocado. Gracias por ayudarme a convertirse en una mejor versión de mí misma. Gracias por hacer cualquier cosa en tu poder para verme sonreír. Gracias por no sólo abrirme la puerta, sino por ponerme el cinturón. Gracias por darme el asiento de ventana en cada viaje. Gracias por hacer un esfuerzo extra por nosotros. Gracias por hacerme sentir lo suficientemente segura como para creer en el amor otra vez (…)”, se lee en el mensaje que Chiquis Rivera dedicó a su prometido.

Los comentarios no se hicieron esperar y de inmediato recibieron una lluvia de felicitaciones entre las que destacan las de sus hermanas Jenicka Lopez y Jacqie Rivera: “No puedo con ustedes. Felicidades ¡Qué viva el amor!”. Famosos como Carolina Ross, Andreina Espino, Nancy Preciado y Astrid Rivera se sumaron a los mensajes de cariño en la publicación.

¿Quién es Emilio Sánchez?

Tras varios rumores, Chiquis Rivera y Emilio Sánchez confirmaron su relación en mayo de 2021 con una tierna postal en la que se besan. Desde entonces la pareja no ha dejado de compartir románticos momentos en redes sociales, donde la cantante se muestra más enamorada que nunca.

“Por primera vez en mi vida te puedo decir que estoy con alguien que siento que sí me acepta cien por ciento por la persona que soy, realmente no me quiere cambiar (…) Estoy tranquila, me deja trabajar, me deja hacer lo mío. Él también está super ocupado con su trabajo y eso ha ayudado muchísimo. Estoy feliz, estoy en paz”, dijo la hija de Jenni Rivera en entrevista para People en Español.

Emilio Sánchez es un reconocido fotógrafo de celebridades y director de fotografía, incluso, estuvo a cargo del video musical de Chiquis para la canción “Quiero amanecer con alguien”. Se dio a conocer que la pareja se conoció gracias a Becky G, una amiga que tienen en común.