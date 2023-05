En traje de baño, Chiquis Rivera confirma al amarillo como el color de moda

Chiquis Rivera se robó todas las miradas en Instagram con una serie de imágenes que compartió en sus historias desde un lujoso resort en Las Vegas, Nevada. En los clips que la famosa cantante dejó ver en su cuenta oficial se le observa posando desde un camastro con un traje de baño amarillo, con el que destacó su curvilínea silueta y confirmó que es el color de moda de la temporada primavera-verano.

Janney Marín Rivera, nombre real de la cantante, ha dejado claro que no hace caso a las críticas y seguirá mostrando los atuendos más chic que dejen ver su silueta, pues en más de una ocasión la intérprete ha sido atacada por sus detractores por mostrar su figura, sin embargo, deja claro que se siente orgullosa de su cuerpo, aunque nadie puede negar que en los últimos meses se le ha visto más esbelta.

Chiquis Rivera causa sensación en bañador

Fue en la plataforma de Meta donde la cantante compartió con sus 5.7 millones de fans dos clips en los que se le ve presumiendo un look perfecto para deslumbrar en un día de descanso disfrutando de un chapuzón y el sol, atuendo que fue perfecto para que la también sobrina del cantante Lupillo Rivera robará miradas, pues la prenda se ciñe perfecto a su cuerpo, y muestra un escote revelador con el impuso estilo.

Chiquis impone con su estilo. Foto: IG @chiquis

La hija de la cantante Jenni Rivera -fallecida en un trágico accidente de avión el 9 de diciembre de 2012- causó furor con las imágenes en las que se le ve modelando un traje de baño muy trendy, presumiendo sus curvas en el look que llama la atención por su escote redondo y su talle alto, que le dan un toque coqueto a la pieza moderna con la que confirmó que el amarillo es el color de moda.

"Got my bathing suit on amazon. I love it its a thong and so comfy" (Conseguí mi traje de baño en Amazon. Me encanta es un tanga y tan cómodo", escribió la cantante para acompañar uno de los posteos en Instagram, dejando ver que no siempre se requiere de gastar miles de pesos por un prenda coqueta, pues de acuerdo al link que compartió, el bañador tiene un costo de 29.99 dólares, poco más de 530 pesos mexicanos.

La cantante robó miradas en bañador amarillo. Foto: IG @chiquis

No es la primera vez que la hija de la llamada Diva de la Banda causa impacto en las plataformas digitales por sus looks o sus publicaciones, pues se ha convertido en tendencia en más de una ocasión por sus coquetos looks. La intérprete de temas como "El Honor", que tuvo su primera aparición en televisión en el reality "Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C" y en "I Love Jenni", entre los años 2009 y 2013, hoy es una de las representantes más importantes del género regional y también una de las famosas que impone moda para las chicas con curvas, demostrando que la talla no está peleada con ningún estilo.