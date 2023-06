Apio Quijano se lanza contra Dua Lipa y asegura que es "aburrida como un camello"

La tercera semana de "La Casa de los Famosos México" ha desatado la polémica en redes sociales y es que mientras algunos de los miembros se han enfrentado en acaloradas discusiones que incluso han terminado en lágrimas, la convivencia diaria también ha sacado a relucir cuáles son los gustos de cada uno y con ello a que los desacuerdos nuevamente se pongan en boca de todos. El claro ejemplo de lo anterior fue un reciente comentario de Apio Quijano, quien aseguró que Dua Lipa no le gusta y que le parece muy "aburrida", algo que lo llevó a la mira de sus compañeros y de los fanáticos de la cantante.

Dua Lipa es la estrella del momento y tras meses de haber terminado su gira mundial, en la que también visitó México, su auge y popularidad sigue dando mucho de qué hablar, es especial luego de lanzar su sencillo "Dance the night" para la película de Barbie y ni hablar de la importancia que ha tenido en el mundo de la moda y la belleza. Aunque la cantante británica ya es un ícono de la cultura pop, lo cierto es que no todos la aman y entre ellos destaca el nombre de Apio Quijano, quien se le fue encima sin piedad.

"No estoy soportando", fue uno de los comentarios en redes. (Foto: TikTok @apioquijano)

Apio Quijano asegura que los conciertos de Dua Lipa son aburridos y las redes estallan

Fue durante uno de los episodios en "La Casa de Los Famosos México", donde el ex integrante de Kabaha lanzó las fuertes declaraciones que no sólo le ganaron una enemistad con sus compañeros del reality, sino que también ocasionó que las críticas le llovieran con fuerza y sin perdón en plataformas como TikTok. En un video que ya es viral en la plataforma se escucha una conversación entre algunos de los participantes y sin querer sale a relucir el nombre de la cantante.

"Fíjate que fui a ver a Dua Lipa", dijo el cantante antes de que uno de sus compañeros interviniera para que le contara qué le pareció el show; sin embargo, antes de pronunciar palabra apostó por hacer un sonido de asco, como si quisiera vomitar para añadir: "Aburrida como un camello. Prefiero ver lo que quieras, menos a ella. Aburridérima, mala", destacó. Por su parte, sus compañeros no dudaron en intervenir para dejar fuera esta opinión con comentarios como "qué cómico", "cuidado con mi vieja", "flores para Dua Lipa" y "¿Neta?, si se ve espectacular".

Aunque no todos los miembros de "La Casa de los Famosos México" estuvieron de acuerdo con el controversial comentario de Apio Quijano, él se mantuvo firme con su postura e incluso llegó a una comparación con Coldplay, a quien vio antes que a la intérprete de "One Kiss", tuvo un espectáculo mejor. Si bien la opinión del cantante desató la polémica, la discusión se vio interrumpida cuando se les pidió que atendieran a otra indicación del reality.

El comentario no fue del agrado de muchos. (Foto: TikTok @apioquijano)

Luego de que los internautas escucharan esta controversial opinión de Apio Quijano, las opiniones se dividieron en redes sociales y mientras algunos afirman que el famoso habló con la verdad, otros no dudaron en salir en defensa de Dua Lipa, a quien llenaron de halagos y además atacaron al cantante y, como era de esperarse, a Kabah.

"Yo amo a Dua Lipa y también la vi súper cerca, pero le falta ser más auténtica", "lo mismo noté, como muy cínica", "es que no ha ido a un concierto de Kabah", "mentiras no dijo", "la verdad sus presentaciones son muy aburridas", "él es divertidísimo", "¿Dijiste que quieres salir (de La Casa de los Famosos México) la próxima semana?", "con ella no, es espectacular" y "no estoy soportando" son algunos de los comentarios que se leen en la red.