Yeri Mua revela que abortó tras ser víctima de violencia: "no merece tener un padre así" | VIDEO

Yeri Mua vuelve a dar de qué hablar, en esta ocasión la polémica se dio por un en vivo que hizo en el que reveló que abortó, esto luego de que Naim Darrechi confirmara en su Instagram que estuvo embarazada. La veracruzana se sinceró con sus fans y aseguró que ha sufrido violencia en su relación con el influencer, y debido a eso tomó la decisión de interrumpir su embarazo, pensando en el bienestar de ella y su hijo.

Yeri Cruz Valera, nombre real de la famosa influencer originaria de Veracruz, se hizo conocida en redes sociales por sus videos de maquillaje. Actualmente cuenta con millones de fans en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, sin embargo, también se ha popularizado por constantemente protagonizar polémicas, como en esta ocasión, al también confesar que tuvo una fuerte pelea con su pareja, quien la acusó de amenazarlo con un cuchillo.

Yeri Mua revela que abortó

La llamada "Bratz Jarocha" realizó un largo en vivo en su cuenta de Facebook, en el que contó que procederá legalmente en contra de su ahora exnovio, pues afirma que fue violentada en más de una ocasión, y que aunque le habían advertido acerca de la inestabilidad de Naim, ella quiso creer que había cambiado. En la misma transmisión, habló con el también músico y terminaron discutiendo.

En otras plataformas como Twitter, Yeri Mua también si sinceró sobre el tema, y ante los comentarios negativos que estaba recibiendo, compartió el siguiente mensaje: "No me pueden obligar a tener un hijo con un hombre que me violentó, no merece tener un padre así", palabras que confirmó en la transmisión por la plataforma de Meta, en la que dejó claro que la decisión de abortar la tomó con ayuda de su psicólogo y su doctor.

Sin embargo, en el mismo live afirmó que en momentos se siente arrepentida: "No vengo a normalizar el aborto, vengo a decir que es un derecho que toda mujer puede tomar, decidir cuando sea el momento, (...) esto se hubiera evitado si no hubiera retirado mi dispositivo, tomé una mala decisión y la asumo, voy a pagar las consecuencias, ustedes creen que a mi no me duele todo lo que está pasando, claro que me duele, yo misma habló solita con lo que está en el cielo, y me siento arrepentida, pero sé que es una buena decisión".