"Me hacen llorar": Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa a 2 meses de su muerte

Maribel Guardia conmovió a sus millones de seguidores en redes sociales al conmemorar 2 meses de la muerte de su hijo Julián Figueroa. La actriz, de 64 años, compartió en su cuenta de Instagram un pequeño video con fotos del cantante, asimismo, se sinceró y reveló que ver aquellas imágenes la hacen sentir un cúmulo de emociones que le provocan llorar. Como era de esperarse, sus fanáticos le dejaron comentarios de aliento en estos momentos tan difíciles.

¿Cuándo murió Julián Figueroa?

El cantante y actor murió el pasado 9 de abril a los 27 años de edad, por lo que este viernes la protagonista de "Lagunilla mi Barrio" lo recordó con un reel que compartió en la plataforma de Meta. En el clip, Maribel recopiló varias fotos de Julián desde que era niño hasta su etapa adulta; asimismo, en las imágenes recordó algunos momentos junto a sus familiares, pues no sólo aparece junto a ella, también con su papá Joan Sebastian, su padrastro Marco Chacón, su esposa Imelda Garza y su hijo José Julián.

Maribel Guardia escribe emotivo mensaje a 2 meses de perder a Julián Figueroa Foto: Captura de pantalla

Maribel Guardia conmemora los 2 meses de la muerte de su hijo

Guardia acompañó las imágenes con un emotivo mensaje en el que reconoció que le ha sido difícil pasar estos días sin su único hijo, sin embargo, le agradeció por todos aquellos recuerdos. "¿CÓMO EXPLICAR QUE NO ES UN SIMPLE VÍDEO? Son imágenes de tu preciosa vida, que me hacen llorar y reír, y siempre comérmelas a besos, dándole gracias a Dios por darme el regalo inmenso de bendecir mi vida con tú presencia", comenzó el escrito la actriz de telenovelas y películas.

"Gracias por los recuerdos, por los besos, las sonrisas, por toda la luz y el amor que dejas en mi vida. Te amaré por siempre. Y no te preocupes por nosotros, con tu recuerdo y con la ayuda De Dios vamos a salir adelante, pero de vez en cuando cuélate en mis sueños, muero por abrazarte, soy muy egoísta mi niño De Dios (2 meses sin ti ??) @julian_f.f", concluyó el mensaje Maribel Guardia, quien musicalizó el video con la canción "Cómo olvidar", interpretada por su propio hijo.

La actriz recibe el apoyo de sus fans y amigos Foto: Captura de pantalla

En la publicación, la actriz, de 64 años recibió el apoyo de sus amigos del medio artístico, como Aracely Arámbula, con la que se acaba de reunir y le escribió: "Mi hermosa veo tu video y no puedo imaginar tus enormes ganas por abrazarlo es imposible no brotar las lagrimas del corazón por tan bellísimos recuerdos Ami, no hay palabras que pueda darte para consolar tu corazón solo pido por tu fuerza".

Asimismo, Ime Garza, viuda de Julián Figueroa, se unió a la conmemoración al comentar: "Él ya está feliz en un lugar más bonito, te quiero mucho tía, fuiste la mejor mamá que pudo tener y por eso te amaba tanto, era capaz de hacer lo que fuera por defenderte y que estuvieras bien, le dolería mucho verte sufrir, tienes que ser fuerte por él, pase lo que pase siempre va a estar contigo". De esta forma, la joven deja ver que se mantienen unidas para superar el duelo por la pérdida del actor y cantante, quien murió de manera sorpresiva.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: así fue el emotivo regreso de Maribel Guardia a los escenarios tras la muerte de Julián Figueroa