Tunden a Ángela Aguilar luego de que tuvo poco público en la Feria de San Marcos

En la actualidad, Ángela Aguilar, nieta de don Antonio Aguilar y Flor Silvestre tiene 19 años y cada vez es más buscada en redes sociales y plataformas de streaming, aunque en las últimas semanas se ha metido en polémicas. En esta ocasión se volvió tendencia luego de su presentación en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, y presuntamente tuvo muy poca audiencia.

Pero también tiene una base de fans muy grande de fans. Foto: @angela_aguilar_ / Instagram.

Si bien hace unos meses era una de las cantantes más aplaudidas de la música y sus canciones se posicionan en los primeros lugares, en la actualidad vive momentos complicados y su padre ha tenido que salir a defenderla en varias ocasiones. En redes sociales constantemente le recuerdan por qué ya “no la quieren”.

¿Ángela Aguilar se queda sin público?

Ángela se presentó junto con su familia, pero no lograron levantar interés entre los habitantes de Aguascalientes, pues tuvieron mucho menos aforo del que deseaban. Esto no pasó desapercibido en las redes sociales y sus detractores replicaron videos e imágenes de esto durante varias horas, sin embargo, se ensañaron con Ángela, quien ha intentado no prestar atención a estos comentarios.

Su show se llevó a cabo en la Monumental Plaza de Toros de Aguascalientes. Previo a esto, cancelaron una presentación en San Luis Potosí, se dijo que fue por “razones de fuerza mayor”, por lo que no queda claro el motivo. En redes se especuló que fue porque no vendieron lo suficiente. La familia Águilar aún no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué hizo Ángela Aguilar?

Uno de los momentos más controversiales de Ángela Aguilar en el 2022 fue cuando supuestamente ignoró a un adulto mayor que amablemente le abrió una puerta previo a una conferencia de prensa y dicho gesto le valió ser tachada como “maleducada” y “grosera”, podo después dijo que las personas “hablan por hablar”.

Sin embargo, cautiva muchos más con su talento. Foto: @angela_aguilar_ / Instagram.

Además, la polémica con la que Ángela Aguilar cerró el 2022 se originó por el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y aseguró ser 25% argentina, lo cual, no fue bien visto por los mexicanos, quienes la llamaron oportunista. Luego de esto, Pepe Aguilar salió en su defensa y se lanzó contra todos los haters y afirmó que: “se metieron con el león”.

SIGUE LEYENDO...

Ángela Aguilar y Peso Pluma: el lujoso accesorio de más de 350 mil pesos que comparten

Luis Miguel: ¿Cuándo es la preventa de boletos para sus conciertos en México y qué banco tendrá la exclusiva?