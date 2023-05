Niurka vs Aylin Mujica: esto es todo lo que se han dicho las cubanas en esta guerra de declaraciones

Una nueva polémica protagoniza Niurka Marcos quien en esta ocasión la cubana se enfrenta en una guerra de declaraciones con su compatriota la actriz Aylin Mujica, ambas mujeres participaron en “La Casa de los Famosos” segunda y tercera temporada respectivamente.

Pese a que Niurka Marcos inició la polémica con Paty Navidad, Aylin Mujica sin tener nada que ver en aquellas declaraciones, quiso intervenir y defender a su compañera de reality show, sin embargo, esto no le gustó mucho a “La mujer escándalo” y amenazó con dar detalles de una relación pasada de la exconductora de “Tempranito”, pero ella tampoco se dejó y habló al respecto.

¿Qué dijo Niurka Marcos?

Tal y como lo mencionamos anteriormente, todo inició cuando Niurka Marcos declaró que Paty Navidad antes era de las mujeres más bellas de la industria del entretenimiento, sin embargo, al paso de los años se descuidó y ahora ya no luce tan hermosa como antes.

Luego de estas declaraciones, Paty Navidad no quiso meterse en polémicas y aseguró que ella solo se queda con los bellos recuerdos que tiene de la cubana cuando trabajaron juntas en la telenovela “La Fea Más Bella”.

Sin embargo, quien no quedó callada fue Aylín Mujica quien quiso defender a Paty Navidad, pero los comentarios de la actriz y conductora no fueron bien tomados por Niurka Marcos y fiel a su estilo y carácter lanzó un mensaje en sus redes sociales con dedicatoria a Mujica a quien amenazó con revelar secretos de su pasado.

“Aylín Mujica, ¿hablo? Mami, le estás rasguñando los huevit*s al tigre…A ti y a todos tus aliados. Yo sí te conozco, ¿verdad? Cuando fuiste novia de Ángel Said…¿Hablo? ¿Verdad que sí tengo de qué hablar?, Primera llamada”, Dijo Niurka Marcos

Ante esto, Aylin Mujica durante su participación en el programa “La Mesa Caliente”, habló sobre el fuerte mensaje que le envió Niurka Marcos a través de redes sociales, ahí la actriz que participó en la serie “La Bella y las bestias” recordó al novio de quien "La mujer escándalo" amenazó con hablar.

“Él fue un gran novio (Said), se casó este fin de semana con mi mejor amiga, yo no pude ir, pero eso es todo…nuestro noviazgo no funcionó y se lo dejé a mi mejor amiga”, dijo Aylin Mujica respecto a Ángel Said

En este mismo espacio, Mujica aprovechó para aclarar la situación con Niurka Marcos y dijo que si ella habló sobre las declaraciones que “la mujer escándalo” hizo en contra de Paty Navidad es por que ella cree que no está bien que entre mujeres se critiquen.

“Yo siempre he dicho que ninguna mujer debe hablar feo de una mujer…y ahí se lo dejo a Niurka, yo no me meto con ella, lo que yo digo es que no está bien hablar de otra mujer”, dijo finalmente Aylin Mujica.

bmz