Lupillo Rivera habló sobre su presunta separación de Giselle Soto, esto fue lo que dijo

El pasado 4 de mayo circuló la noticia que Lupillo Rivera y quien fuera su esposa Giselle Soto estarían separados desde hace algunos días debido a que ésta le fue infiel al “Toro del Corrido”, hasta hace algunos días el cantante habría permanecido en total silencio, sin embargo, ya habló al respecto.

Y es que, aunque en algunos programas habrían confirmado la noticia en donde aseguraron que habían hablado con la gente de Lupillo Rivera quien les confirmó que la pareja se habrían separado, ahora fue el mismo intérprete de “Despreciado” quien habló sobre este tema.

Fue durante el programa Chisme No Like conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani y fue justamente éste último quien en medio programa totalmente en vivo decidió llamarle al cantante y preguntarle tajantemente si era verdad que Soto le habría sido infiel y que ahora están separados.

“Estamos shockeados con la noticia, ¿la echaste de tu rancho, ya?” preguntó inmediatamente Ceriani a Lupillo Rivera cuando éste respondió a la llamada, mientras que Elisa no perdió oportunidad de decirle: “entendemos que Giselle te puso el cuerno, se fue a las Vegas y precisamente con un boxeador, con Fernando Vargas Jr”.

Ante estos cuestionamientos, Lupillo Rivera muy desconcertado sobre lo que estaba ocurriendo pregunta a los presentadores del programa antes mencionado si es que tenían la llamada en vivo a lo que éstos respondieron que sí, fue entonces que “El Toro del Corrido” muy nervioso decidió contestar al respecto.

“Mira Ceriani, neta, neta no quisiera hablar nada al respecto, no quiero hablar nada de esa onda (¿Por qué? por no dejarla mal a ella, tu no hiciste nada malo) No, no, no, no me gusta mover esa onda, ¿si me explico?, yo sé que tu tienes mi teléfono ahí, por que hemos tenido contacto antes y todo el rollo pero no…”Contestó Lupillo