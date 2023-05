Galilea Montijo se reafirma como la más bella con impactante vestido amarillo

Desde los inicios de su carrera, Galilea Montijo ha estado relacionada con el mundo de la moda pues ha logrado combinar su faceta artística con su lado fashionista pues es más que recurrente verla derrochar estilo en todos y cada uno de los proyectos en los que participa tal como ocurrió el pasado fin de semana en el programa especial de Televisa llamado “Mamá es”, donde la tapatía acaparó las miradas gracias a un impactante look amarillo que la hizo llevarse decenas de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

En este programa especial por el Día de las Madres, Galilea Montijo compartió créditos con Tania Rincón, Ximena Córdoba, Mariazel, Carmen Muñoz y algunas otras celebridades de la farándula, y pese a que todas lucieron radiantes con espectaculares outfits fue la querida conductora de “Hoy” la que logró destacar entre sus colegas pues dio una nueva cátedra de moda con un look amarillo que resaltaba entre los de sus compañeras, los cuales en su mayoría predominaba el tono rosa.

La prenda principal del outfit con el que Galilea Montijo derrochó estilo y robó suspiros en “Mamá es” se trataba de un ceñido vestido de color amarillo confeccionado con tela satinada, el cual, tenía como principales características un cuello redondo, sin mangas y con un corte en “V” en la zona baja trasera, el cual, le permitió a la también actriz presumir sus torneadas y estilizadas piernas, además, el toque de elegancia lo aportó un broche de brillos que a su vez se encargó de resaltar la figura de la tapatía pues dicho accesorio estaba colocado a la altura de la cintura.

Tras finalizar el programa, Galilea Montijo difundió una serie de fotografías junto a sus compañeras y algunas otras en solitario donde manifestó sentirse muy feliz de haber compartido este proyecto con sus amigas y colegas antes mencionadas, no obstante, como se dijo antes, fue la entrañable compañera de Andrea Legarreta quien se llevó todos los halagos por su arrolladora belleza y por su depurado sentido de la moda.

Galilea Montijo acaparó las miradas con este espectacular vestido. Foto: IG: galileamontijo

Galilea Montijo se arrepiente de no haber tenido más hijos

A propósito del Día de las Madres, Galilea Montijo charló con el portal de TVyNovelas acerca de su faceta como madre y la querida conductora de “Hoy” confesó que el hecho de pensar que le pueda pasar algo a su hijo le genera una enorme angustia, además, señaló que ha sentido culpa por tener que dejar a su hijo Mateo en distintas ocasiones por tener que cumplir con sus compromisos laborales, además, lo que más impactó fue que confesó que se siente arrepentida por no haber tenido más hijos y hasta confesó que le hubiera gustado ser madre de una niña.

“Claro que sí, si hubiera comenzado más joven a tener hijos, porque yo me embaracé a los 39 y me arrepiento porque me hubiera gustado, por lo menos congelar mis óvulos, pero todavía no se hablaba mucho de eso, a parte yo pensaba ‘si ya pude tener uno, puedo tener otro, pero la vida se te va en un abrir y cerrar de ojos, pero sí, me quedé con muchas ganas, sobre todo de una niña”, sentenció Galilea Montijo.

