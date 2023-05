Maya Nazor: así es como lucía la ex de Santa Fe Klan cuando estaba embarazada de su hijo Luka

Debido a que Maya Nazor figura como una de las celebridades más famosas del internet en la actualidad el interés por conocer más a fondo su vida privada ha ido en aumento de forma considerable y una de las dudas más recurrentes en torno a su figura es la de saber todo acerca de su maternidad y ver cómo es que lucía cuando estaba embarazada de su hijo Luka, por ello, en esta ocasión te diremos todo lo que se sabe al respecto de esta faceta de la ex de Santa Fe Klan.

Para empezar a abordar el tema es importante hacer un breve recuento del romance de Maya Nazor y Santa Fe Klan, el cual, hicieron público en agosto de 2021 y de acuerdo con sus propias declaraciones se conocieron un par de meses atrás a través de las redes sociales siendo el rapero el que dio el primer paso para hablarle y en cuanto tuvieron su primera cita el flechazo fue inmediato y desde entonces comenzaron un intenso amorío.

La relación de Maya Nazor y Santa Fe Klan se hizo sumamente mediática y a prácticamente a las pocas semanas de haber anunciado su romance volvieron a sorprender al revelar que se convertirían en padres, lo cual ocurrió en junio de 2022 e informaron que su primogénito llevaría el nombre de Luka.

Cabe mencionar que, desde el inicio, Maya Nazor y Santa Fe Klan se encargaron de no mostrar de forma abierta el rostro de su bebé y fue la influencer quien explicó que esta decisión la tomaron como una medida de protección para su hijo pues quieren que lleve una infancia lo más tranquila posible, sin embargo, aseguró que en cuanto Luka tenga la edad suficiente le darán la opción de seguir en el anonimato o de mostrarse abiertamente en redes sociales.

Como bien se sabe, Maya Nazor y Santa Fe Klan se separaron cuando Luka no tenía ni medio año de haber nacido, sin embargo, el menor se convirtió en objeto de distintas polémicas pues se dijo que la influencer estaba exigiendo una pensión millonaria como manutención para su heredero, no obstante, la también modelo salió a defender su honorabilidad y la de su hijo asegurando que no tiene necesidad de exigirle nada a nadie pues tiene la capacidad de sacar adelante a su hijo sin la ayuda de un tercero, por lo que pidió detener los rumores que involucren a su hijo.

Pese a todos los escándalos en los que Maya Nazor y Santa Fe Klan han estado involucrados, la influencer morelense no ha revelado cuál es el acuerdo al que llegó con el rapero respecto al cuidado y manutención de su hijo y solo se ha limitado que a decir que la vida sentimental del padre de su hijo ya no le incumbe, pero ha dejado en claro que acordaron llevar una relación cordial por el bien del pequeño Luka, quien es su principal motivación para seguir brillando en redes sociales y en el ámbito empresarial pues es así como pretende sacarlo adelante.

