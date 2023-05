Lee Yoo Bi recibe mensajes de odio del ARMY por su supuesta relación con Jungkook de BTS

Luego de que se dio a conocer que Jungkook de BTS se encontraba en una supuesta relación con la actriz surcoreana Lee Yoo Bi, esta no ha dejado de recibir mensajes de odio en su cuenta de Instagram, por lo que los fans de la estrella de K-Dramas pidieron respeto. Sin embargo, gran parte del ARMY, fandom de la boyband, se encuentra comentando sus publicaciones con comentarios groseros.

¿Qué clase de mensajes ha recibido Lee Yoo Bi por parte de los fans de Jungkook de BTS?

Pese a que las agencias de ambos no han hablado al respecto y no se ha confirmado que estén saliendo, algunos seguidores de Jungkook de BTS no han parado de mostrar su odio con comentarios ofensivos contra Lee Yoo Bi en las dos últimas fotos que subió a sus redes. "Eres demasiado grande para él (Jungkook), así que no esperes que te vas a casar con él", "Aléjate de Jungkook si quieres una vida feliz y pacífica", "Tú cara es tan fea que pareces popo de perro" y "Demasiado vieja para él", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el último post de Lee Yoo Bi.

Sin embargo, no todo el ARMY está en contra de Yubi, pues hubo quienes escribieron palabras bonitas para la actriz de 30 años que supuestamente se encuentra saliendo con Kookie. "Eres hermosa", "Me disculpo en nombre de algunas personas del fandom. Tú tienes derecho de salir con quién quieras" y "Vaya, eres increíblemente hermosa. Eres una de esas raras personas que se visten de rosa de forma tan hermosa".

¿Lee Yoo Bi y Jungkook de BTS están saliendo?

Hasta la fecha, los rumores de citas entre Lee Yoo Bi y Jungkook de BTS no han sido confirmados, pero los seguidores del cantante de K-Pop se han mostrado desesperados por saber la verdad desde hace meses, pues no es la primera vez que Yubi recibe odio por parte del ARMY.

Tiempo atrás, la actriz de K-Dramas ya había sido atacada en sus redes sociales por los seguidores de BTS y tuvo que quitar la caja de comentarios. De hecho, le pidieron que se alejara de Jungkook, ya que algunas preferían que estuviera con otra mujer menor o de su edad, pues ella es 5 años mayor que el maknae.

