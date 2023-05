Raúl Velasco: así es como le cambió la vida a Marco Antonio Regil, el conductor que se identifica como sapiosexual

Actualmente, Marco Antonio Regil es considerado como una de las máximas figuras de la conducción de toda la televisión mexicana, sin embargo, su suerte no hubiera sido la misma sino hubiera conocido a Raúl Velasco pues hace apenas unos días, aseguró que el titular de “Siempre en Domingo” le cambio la vida y por ello en esta ocasión recordaremos cómo fue la relación entre ambas celebridades de la pantalla chica en México.

Estas declaraciones de Marco Antonio Regil fueron realizadas durante una entrevista que le concedió a Pati Chapoy para su programa de YouTube llamado “Nada es lo que parece” y durante la charla, el conductor reveló distintos aspectos sobre su vida personal pues sorprendió al declararse sapiosexual y confesó por qué es que nunca se ha casado, además, también recordó cómo fue su complicado ascenso a la fama y fue aquí donde salió a relucir el nombre de Raúl Velasco, quien considera fue una de las personas más importantes en su carrera pues de no haberlo conocido no hubiera llegado al estrellato.

En su relato, Marco Antonio Regil reveló que desde que tenía 15 años comenzó a involucrarse en la industria de la radio pues desde siempre había sido su más grande pasión, además, así es como comenzó a ganarse sus primeros pesos y pudo ayudar a su mamá, quien tiempo después ya no pudo trabajar debido a que sufrió un fuerte accidente automovilístico.

Marco Antonio Regil señaló que en los primeros años de su carrera todo fue de maravilla, sin embargo, a los pocos años la estación en la que trabajaba cerró de forma definitiva por lo que al verse desempleado decidió viajar a la Ciudad de México para probar suerte y fue ahí donde después de mucho picar piedra consiguió ser locutor de un evento en el que participaba Karina Velasco, la hija de Raúl Velasco, sin embargo, el primer encuentro que tuvo con titular de “Siempre en Domingo” no fue tan bueno pues terminó abucheado, lo cual hizo pensar al tijuanense que su carrera había llegado a su fin.

Tras este bochornoso momento, Raúl Velasco se dispuso a buscar a Marco Antonio Regil y en cuanto lo tuvo en frente le dijo que no estaba ahí para regañarlo pues comprendía que era un novato y lejos de acabar con su carrera le prometió ayudarlo a llegar al estrellato y un mes después, le dio la oportunidad de conducir en el Festival Acapulco y la presentación que le hizo Raúl Velasco le cambió la vida pues le auguró que sería uno de los mejores conductores de México y a partir de ese momento le llovieron decenas de ofertas de trabajo.

“Mi vida cambio, todo mundo en la estación de radio me veía como oro, me empezaron a llegar llamadas de Televisa San Ángel, empecé a hacer cositas con ellos y mi vida empezó a cambiar, Raúl Velasco no trató a nadie así y él me decía que me trataba así porque sentía que yo lo respetaba y que no iba a hacerle ninguna jugada extraña y no, yo no era así”, recordó Marco Antonio Regil entre lágrimas quien reiteró que siempre estará agradecido con el titular de “Siempre en Domingo”.

