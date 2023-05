Rocío Sánchez Azuara marca la tendencia con el vestido ideal para mujeres mayores de 50 años

Rocío Sánchez Azuara es una de las conductoras más queridas y reconocidas de toda la televisión mexicana, sin embargo, no solo ha destacado por su intensa actividad en la pantalla chica pues en redes sociales también ha logrado brillar gracias a sus espectaculares outfits que la han hecho ser considerada como todo un gurú de la moda y para comprobar este punto solo es necesario echarle un vistazo a la última publicación que realizó en su perfil oficial de Instagram donde derrochó estilo con un espectacular vestido que estará en tendencia en la próxima temporada veraniega.

Como se dijo antes, fue a través de la famosa aplicación de la camarita donde Rocío Sánchez Azuara realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo una doble intención pues para empezar invitó a los más de 800 mil seguidores que ostenta a que siguieran la transmisión de “Acércate a Rocío”, además, como ya se hizo toda una costumbre, presumió el espectacular outfit que eligió para dicha emisión.

En cuanto al impactante outfit con el que Rocío Sánchez Azuara impuso moda veraniega, la conductora de 59 años de edad vistió un mini vestido de color naranja decorado con distintos elementos florales y dicha prenda, además de ser muy corta se caracterizaba por tener cuello alto y mangas abultadas, no obstante, el hecho de ser un tanto holgado no significaba que no pudiera lucir su escultural figura pues tenía un cinturón que se encargaba de resaltar su silueta.

Para complementar su espectacular look, Rocío Sánchez Azuara calzó un par de zapatillas abiertas de gamuza en color verde y para darle un toque extra de elegancia a su look, la querida presentadora utilizó distintos brazaletes y anillos que la hicieron lucir más que distinguida.

Tal y como lo esperaba Rocío Sánchez Azuara, su publicación causó un gran revuelo entre sus fans, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos su post logró acumular cientos de likes, además, la caja de comentarios de su post se llenó con decenas de elogios de parte de sus admiradores y hasta de otras celebridades de la farándula, quienes además de caer rendidos ante su belleza, también reconocieron su depurado sentido de la moda.

“Como los buenos vinos…”. “La más guapa de todas”, “Cada día más hermosa”, “Derrochando estilo como siempre”, “Es toda una reina”, “Tan linda como siempre”, “Está guapísima”, “Eres un sueño”, “Simplemente espectacular” y “La perfección hecha mujer” fueron algunos de los elogios que se llevó Rocío Sánchez Azuara, quien pese a que está a un par de meses de cumplir 60 años de edad sigue siendo considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula.

