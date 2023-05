Santa Fe Klan ya convive con los papás de Karely Ruiz, así se divirtieron “en familia”

Durante las últimas horas los nombres de Karely Ruiz y Santa Fe Klan se han mantenido en la cima de las listas de tendencias en redes sociales debido a que dejaron ver a través de Instagram que su relación finalmente ya va tomando forma pues el rapero le manifestó a la modelo que la quiere y no solo para una canción, además, el cantante presumió que ya conoció a los padres de la también influencer, por lo que en plataformas digitales se generaron todo tipo de reacciones entre los fans se ambas celebridades.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, hasta hace unos días, ambos aseguraban que no tenían un romance y hasta pidieron “normalizar los besos entre amigos”, sin embargo, hace unas horas el rapero publicó un video donde mencionó que sintió la necesidad de estar con Karely Ruiz y por ello fue a visitarla hasta Monterrey, Nuevo León donde pasaron una noche llena de fiesta en compañía de la familia de la influencer.

En las imágenes difundidas por el ex de Maya Nazor, el cantante aseguró que invitó a la estrella de OnlyFans a comer un elote al centro de Monterrey y hasta mostró que regresaron a la casa de la modelo a bordo de un camión del transporte público y fue ahí donde el cantante se sinceró con Karely Ruiz y le dijo “ya te dije que me gustas y no solo para una rola”.

En cuanto llegaron a la casa de la modelo, la familia de la modelo organizó una “carnita asada” para darle la bienvenida a Santa Fe Klan, quien presumió en su perfil de Instagram que encajó a la perfección con quienes podrían ser sus nuevos parientes, en especial, con el padre de Karely Ruiz, con quien compartió distintos videos y fotografías en los que aparecieron divirtiéndose juntos.

Santa Fe Klan presumió que ya conoció a su nuevo suegro. Foto: IG: karelyruiz

Cabe mencionar que, todo parece indicar que el padre de Karely Ruiz aprobó la relación de su hija pues en uno de los videos que publicó en su cuenta de Instagram grabó a la modelo y al rapero mientras se besaban.

El romance de Karely Ruiz y Santa Fe Klan genera polémica

Pese a que Karely Ruiz y Santa Fe Klan se han mostrado más que felices y entusiasmados por el inicio de su romance, en redes sociales han recibido una gran cantidad de críticas de parte de sus fans pues a la gran mayoría no les agrada verlos juntos ya que, en el caso del rapero, sus seguidores consideran que “cambió lo más por lo menos” haciendo referencia a Maya Nazor, quien ha preferido mantenerse al margen, mientras que, en el caso de la regiomontana, ha sido tachada de “chapulina” pues en diferentes ocasiones dijo ser amiga de la madre del hijo del cantante, aunque recientemente lo negó.

Hasta ahora, ninguno de los dos involucrados ha hecho oficial su romance, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando finalmente le griten su amor a los cuatro vientos.

