Laura G se va a la playa y luce en bañador como pocas veces

La conductora de Venga la Alegría, Laura G, se encuentra de vacaciones en un crucero, sin embargo, ha hecho parte de su viaje a sus millones de seguidores en redes sociales, pues comparte muchos momentos junto a su familia. La presentadora originaria de Monterrey, Nuevo León, además de dar tips para aquellos que quieren hacer una visita como la suya, también se ha dejado ver presumiendo los bañadores para la playa como pocas veces.

La presentadora dejó el matutino de Tv Azteca de forma temporal, ya que hizo un viaje familiar a un crucero de Disney, el cual le permitió visitar hermosas playas desde que las que se animó a lucir trajes de baño de dos piezas, con los que además de mostrar una opción de bikini para las mujeres, también enseña los resultados de sus arduas horas de entrenamiento en el gimnasio, pues Laura ha sido muy disciplinada y todas las mañanas antes de ir al programa, muestra sus rutinas de ejercicio.

Laura G se luce en bañador de dos piezas

La regiomontana ha compartido detalles de su viaje en sus historias de Instagram, esto para darles consejos a sus 3.2 millones de seguidores y también para mostrar sus momentos en familia. Este miércoles, la también locutora enseñó que estuvo en Castaway Cay, la isla privada de Disney en las Bahamas, en donde tuvo la oportunidad de disfrutar de la arena, el sol y el mar, por lo que también se dio la oportunidad de mostrar su silueta en un bañador de dos piezas.

Laura G se luce en bañador azul con negro Foto: Captura de pantalla

En sus historias de la plataforma de Meta, Laura G mostró su look de playa al contar que estaba comiendo mucho y que no había hecho ejercicio, sin embargo, se encontraba feliz de estar viviendo esta experiencia en un crucero que le permitía mirar hermosos lugares. "He comido UFF. Extrañaré esta vista. Creo que nací para estar arriba del mar. Hasta un granito me salió de todo lo que he comido", colocó en un subtítulo de su clip en el que también modeló su bañador.

En tanto, después compartió una foto junto a sus hijos Lucio y Lisa, disfrutando del mar de las Bahamas. Mientras sus pequeños están jugando con las donas en el mar, Laura G se dejó ver con un traje de baño que llamó la atención por ser de dos colores, pues el top era azul y la panty era obscura; a pesar de ser un atuendo muy sencillo, la conductora de VLA se colocó como un ejemplo de estilo debido a que su combinación la hizo lucir muy moderna y juvenil.

Es así como Laura G se dejó ver como pocas veces, pues no es común que la presentadora muestra su figura en bañadores o bikinis, ya que tiene un estilo más discreto y formal, como el que enseña todas las mañanas en VLA. Sin embargo, durante su estancia en el crucero, ha modelado coquetos trajes de dos piezas con los que deja a sus millones de seguidores boquiabiertos, y genera cientos de reacciones positivas.

La conductora de VLA disfruta sus vacaciones con sus hijos Foto: Captura de pantalla

