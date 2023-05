Desde el crucero, Laura G se olvida de VLA y modela coqueto bañador

Laura G dejó el matutino de Venga la Alegría para irse de viaje al crucero de Disney, en donde además de mostrar sus momentos en familia, también aprovecha para relajarse y presumir su estilo en coquetos bañadores, como por ejemplo lo hizo este martes, cuando posó desde la alberca del barco. La conductora compartió una imagen en sus redes sociales, por lo que muchos de sus fans no perdieron la oportunidad de comentarle y dejarle su "like".

Esta semana, la conductora originaria de Monterrey, Nuevo León, sorprendió con su ausencia del matutino de Tv Azteca, sin embargo, sólo será temporal, ya que se fue de vacaciones con su familia y amigos al crucero Disney Dream. En sus historias de Instagram ha dejado ver algunos de los momentos que han marcado este viaje, en lo que los protagonistas han sido sus hijos Lisa y Lucio, que están disfrutando de la experiencia; sin embargo, recientemente compartió una imagen en la que se mostró en traje de baño.

Laura G luce bañador de dos colores

Como pocas veces, la presentadora de televisión se animó para compartir una foto en su Feed de la plataforma de Meta en la que se le ve luciendo un bañador el cual modela su figura delgada y trabajada. En la imagen se alcanza a observar que Laura está dentro de la alberca del crucero con el mar de fondo y disfrutando de este lugar, así como de la vista. La conductora regiomontana conquistó a sus 3.2 millones de admiradores, que le dejaron comentarios halagadores.

Laura G se luce desde el crucero de Disney IG @lauragii

Laura G presumió un bañador sencillo en dos colores, ya que el top rosa era de escote recto con tirantes, mientras que la panty era en tono negro. La también locutora de radio le dio un toque casual al usar un paliacate rosa en la cabeza, lo que le dio mucho estilo, y demostró que aunque no esté en el foro de Tv Azteca y al frente de la pantalla chica, no pierde el sentido de la moda, por lo que sigue siendo un referente para las mujeres mayores de 30 años y que ya son madres.

"Día en el Mar…en esta belleza … Mañana llegaremos a Castaway ( la isla de Disney , dicen que es una isla espectacular … mañana les contaré ) @disneycruiseline #disneycruiseline", fueron las palabras que escribió Laura en el post, en el que también reveló que no quería subir la fotografía luciendo su bikini, sin embargo, una de sus amigas las convenció por lo que se animó a revelar esta imagen en la que se ve disfrutando de su viaje.

"Yo no iba a subir nada y mi comadre @theurbanbeauty me dijo que subiera muchas cosas, si quieren que siga compartiendo díganme si nooo ya hago mute", indicó la conductora de VLA, por lo que sus fanáticos no dudaron en reaccionar: "Si hazlo para que nos den más ganas de ahorrar y llevar a nuestros peques", "Disfruta Lau", "Ya ves Disney, no era tan difícil encontrar a una sirenita" y "Que bella sirenita", son algunos de los comentarios se leen en el post que también superó los 16 mil "likes".

Laura G pasa momentos en familia en el crucero Foto: Captura de pantalla

SIGUE LEYENDO:

Venga La Alegría: ella es la nueva conductora del matutino tras la "salida" de Laura G

Laura G se sincera, la conductora de VLA sufre un fuerte problema de salud: "Una infección grave"