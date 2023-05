Ángela Aguilar no se salvó de las críticas al nombrarse "la princesa de la música mexicana"

Ángela Aguilar vuelve a ubicarse en el ojo del huracán, pues recientemente se hizo viral un video en el que se autonombra "la princesa de la música mexicana", desatando las críticas en su contra. Esta no es la primera vez que la joven cantante de regional mexicano hace polémicas declaraciones, por lo que los usuarios de redes sociales le han reprochado su actitud, sin embargo, también tiene muchos admiradores que la defienden y la apoyan.

La intérprete de "En Realidad" es una de las cantantes más importantes que hay en la actualidad en el género del regional mexicano, por lo que se ubica en los principales puestos de los charts y ha ganado diferentes reconocimientos, como por ejemplo, los Premios Juventud de 2022, en donde obtuvo la estatuilla de "Artista Revelación Femenina" y "Álbum Regional del Año"; fue en este evento que la artista, de 19 años, ofreció una entrevista a la prensa en las que dio las polémicas declaraciones que no la salvaron de las críticas.

Tunden en redes a Ángela Aguilar por nombrarse "la princesa de la música mexicana"

Durante su encuentro con la prensa, la hija de Pepe Aguilar agradeció a su familia por apoyarla y también invitó “a las nuevas generaciones a unirse al género de música regional mexicana”. No obstante, después mencionó que ha escuchado que la llaman "princesa de la música mexicana", por lo que aceptó el título, algo que desató las críticas en las redes sociales, ya que muchos consideran que fue una actitud soberbia y que es mentira que la nombren de esta forma.

“Me dicen la princesa de la música mexicana y a veces no me la creo... entonces con la corona quizás me la voy a creer”, dijo la cantante, quien lució un vestido dorado con un tocado en forma de corona. Estas declaraciones revivieron en redes sociales debido a que algunos usuarios comenzaron a comentar al respecto, pues están en desacuerdo con que ella misma se dé ese título o el apodo, ya que consideran que no es mexicana, debido a que nació en Estados Unidos y a que, según aseguró, es 25 por ciento argentina.

“Martha Higareda caminó para que Ángela Aguilar pudiera correr”, “85% princesa mexicana y 25% princesa argentina”, “¿Quién le dice eso?”, “Escucha voces en su mente”, "Hay alguna prueba de que así le dicen?? O le dicen así sus parientes argentinos?" y "Esa morra quién es", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales como Twitter, en donde fueron difundidas sus declaraciones que ahora vuelven a colocarla en la polémica.

Ángela Aguilar sigue en la polémica desde que dijo que era 25 por ciento argentina IG @angela_aguilar_

Ángela es integrante de una de las dinastías más importantes de la música en México, pues no sólo es hija de Pepe Aguilar, ya que sus abuelos son Antonio Aguilar y Flor Silvestre, íconos desde la Época de Oro del Cine Mexicano. Algunos fanáticos consideran que la joven heredó el talento y la belleza de su abuela, quien era llamada "La Reina de la canción Mexicana", por lo que algunos le han dado el título de "princesa", pero no todos están de acuerdo en nombrarla de esa forma.

