¿Ángela Aguilar deja la soltería? Así reveló cómo descubrió al amor de su vida

Ángela Aguilar se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación con la que emocionó a todos sus fans pues resulta que la cantante conocida como “La Princesa del Regional Mexicano” reveló cómo es que conoció al amor de su vida y por ello en plataformas digitales se comenzó a especular que la hija menor de Pepe Aguilar estaría cerca de dejar la soltería.

Esta publicación de Ángela Aguilar que causó un gran revuelo entre sus fans fue realizada a través de su perfil oficial de Instagram donde publicó una fotografía de su época de infancia a propósito del Día del Niño y en el texto con el que acompañó dicha postal, aseguró que desde esa época descubrió que la música es su verdadero y más grande amor, por lo que dejó en claro que, por ahora, no tiene pensado buscar algún galán y que solo se enfocará en continuar su exitosa carrera.

“Cada año decido festejar a la Ángela chiquita que un día jugando a cantar descubrió que la música es el amor de su vida. Gracias a mi papá y a mi mamá por acompañarme y apoyarme siempre, sin importar nada, pero sobre todo gracias por enseñarme tantas cosas y brindarme una niñez sana que me permitió soñar en grande. Gracias a mis hermanos por ser cómplices de travesuras y muchas risas. #FelizDíadelaNiñez a todxs, que nunca dejemos de sorprendernos”, escribió Ángela Aguilar.

Como se dijo antes, el post de Ángela Aguilar generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores pues mientras algunos lamentaron que la cantante esté cerrada al amor, sus detractores aprovecharon para criticarla y se pudieron leer múltiples comentarios en los que le hacían burla por haberse declarado 25% argentina hace unos meses atrás, polémica de la que no se ha podido deslindar, no obstante, sus seguidores también saltaron en su defensa y se armaron algunas discusiones en las que la intérprete de éxitos como “Qué agonía”, “Dime cómo quieres” ya no quiso intervenir.

¿Por qué Ángela Aguilar se cerró al amor?

Desde hace poco más de un año Ángela Aguilar decidió cerrarle la puerta por completo al amor debido a que el último romance que se le conoció terminó en un completo escándalo pues fue en abril de 2022 cuando se filtraron una serie de fotos en las que aparecía besándose con el compositor Gussy Lau, quien era mayor que la cantante por 15 años.

Ante todo el escándalo que se originó, “La Princesa del Regional Mexicano” decidió acabar de raíz con toda la polémica y dio por finalizado su primer romance conocido de forma pública y días después realizó un live en el que ofreció disculpas por haber “manchado” su carrera y el apellido de su familia, además, anunció que a partir de ese momento solo se enfocaría en la música, lo cual, ha cumplido hasta ahora, sin embargo, dicha determinación también se convirtió en objeto de discusión pues un gran sector de sus fans consideran que no es correcto que deje de lado su vida personal y sentimental solo por mantener “su imagen”.

SIGUE LEYENDO:

Desde el sofá, Penélope Menchaca marca la tendencia de mayo con mini vestido verde

Yanet García: así es como lucía “La Chica del Clima” antes de las cirugías estéticas

Karely Ruiz recibe fuerte propuesta de Santa Fe Klan: “Ya mi amor”