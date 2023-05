Ginny Hoffman rompe el silencio sobre la sentencia a Héctor Parra y denuncia amenazas a su familia

A unos días de que el actor Héctor Parra fuera sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por el delito de corrupción de menores, Ginny Hoffman rompió el silencio y por primera vez detalló el difícil proceso que vive con su familia tras el juicio ya que, además, reciben amenazas diariamente por la que han tenido que tomar medidas ante el temor.

Tanto la actriz como Alexa Hoffman se mantuvieron alejadas de los reflectores luego de que se diera a conocer la sentencia del actor. Esto en medio de los señalamientos a Ginny con los que aseguran que supuestamente manipuló a su hija, además del documental sobre el caso que ha generado revuelo.

Ginny Hoffman habla de la sentencia a Héctor Parra por corrupción de menores. Foto: IG @ginnyhoffman_

En entrevista para el programa de radio “Análisis feminista” de Violeta Radio, Ginny Hoffman señaló que pese a la sentencia su familia continúa enfrentando dificultades y tanto ella como su hija se encuentran en terapia debido a que aún se encuentran shock por el mediático proceso legal.

“Seguimos con muchos bloqueos las dos porque como mamá a veces actúas de manera que la gente no entiende. Es como si hablara de otra historia, para ella ha sido muy difícil hablarlo y hasta el día de hoy hay muchas cosas que no ha sacado (…) Hasta el día de hoy no sé de muchas cosas, no quiere hablar (Alexa) de muchas cosas porque le da pena o quiere protegerme”, dijo Hoffman.

Familia recibe amenazas

Al igual que Sergio Mayer, la actriz reveló que tras la sentencia todo ha sido más difícil para su familia ya que han recibido amenazas todos los días por las que han tomado medidas, entre ellas que Alexa Hoffman tome sus clases en línea y salga siempre acompañada.

“Mi mamá, que es una señora, me habla llorando preocupada porque las amenazas son diario a toda hora por teléfono, redes sociales. Ya es una paranoia (…) Yo ruego a Dios que esto termine pronto porque durante todo el proceso ha sido esta lucha”, añadió.

Ginny Hoffman recordó el día que su hija le confesó el abuso, pues la joven decidió distanciarse de su padre cuando tenía 14 años y aunque pensaba que no se trataba de algo grave luna conversación reveló lo que realmente sucedía.

“Ella seguía sin decirme nada, veía actitudes extrañas, comentarios ofensivos hacía su papá. Un día en el coche hizo un comentario feo y yo le he enseñado a respetarlo. Ella tenía 16 años y es ahí donde medica muy de poquito, pero al decirme la palabra pedófilo, a los 16 sabes que es eso y le dije: ‘De qué estás hablando’”, relató al hablar del momento en que su hija la cuestionó sobre si por ello podrían meter a la cárcel a su padre.