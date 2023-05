“¿Dónde está Richie O’Farrill?”: Difunden video de la detención del comediante

“¿Dónde está Richie O’Farrill?” es una pregunta que se han hecho los seguidores del comediante desde hace ya varios días pues desde el 18 de mayo se desconoce cuál es su paradero y hace apenas unas horas se difundieron una serie de videos y fotografías en las que se muestra el momento exacto en el que el autodenominado “Master del caos” es detenido por las autoridades de la Ciudad de México por lo que la preocupación en torno al también escritor se hizo mayúscula.

Como se dijo antes, fue la madrugada del 18 de mayo la última vez que se supo de Richie O’Farrill pues el comediante realizó distintas transmisiones en vivo en las que se mostró afuera de las instalaciones de la clínica de rehabilitación en la que estuvo internado hace unas semanas y además de iniciar una huelga de hambre, hizo todo lo posible para tratar de que lo dejaran ver a sus excompañeros alegando que, como él, varias personas estaban sufriendo de distintos abusos que eran claras violaciones a los derechos humanos.

En esa misma transmisión, Richie O’Farrill fue interceptado por un policía que se acercó para tratar de entender qué ocurría, sin embargo, el comediante lo agredió y debido a que la situación se puso sumamente ríspida ya no pudo seguir transmitiendo en vivo, no obstante, todo parece indicar que aquella ocasión terminó sometido por policías pues hace apenas unas horas comenzaron a circular distintas imágenes y videos donde se puede ver que el comediante fue arrestado.

En la cuenta de Instagram llamada “paneashitpost” se mostraron unos videos en los que se puede ver que la detención de Richie O’Farrill ocurrió en presencia y en supuesta complicidad de sus familiares, pues en las imágenes se pudo ver al padre del comediante, quien en una ocasión anterior los acusó de haber intentado vender sus pertenencias e ingresar a sus cuentas para costear el costo de la clínica de rehabilitación en la que estuvo internado en contra de su voluntad, no obstante, la familia del exparticipante de “LOL: Last One Laughing” no ha emitido ninguna declaración al respecto.

Tras la “desaparición” de Richie O’Farrill todos los lives que realizó en su perfil oficial de Instagram en días anteriores fueron eliminados, además, lo mismo ocurrió con algunos de sus tweets y aunque, como se dijo antes, la familia del cómico no ha emitido ninguna declaración, se cree que ellos pudieron haber tomado el control de sus redes sociales pues así ocurrió cuando fue internado a finales del mes de abril, incluso, emitieron un comunicado donde señalaron que “El Master del Caos” ya estaba siendo atendido.

Cabe señalar que, esta desafortunada situación en la que se encuentra envuelto Richie O’Farrill comenzó a finales del mes de abril pues protagonizo distintos escándalos en la boda de Mau Nieto y posteriormente realizó una transmisión en vivo en la que destapó una serie de escándalos protagonizados por media escena del stand up y después él mismo reconoció tener problemas de adicciones y depresión.