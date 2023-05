Yeri Mua aparece con un golpe en el rostro y confirma ruptura con Naim Darrechi, ¿él la golpeó?

Una de las mujeres más polémicas en cuanto a redes sociales se refiere, sin duda alguna es Yeri Cruz, mejor conocida solamente como “Yeri Mua”, quien luego de varios meses de protagonizar escándalos amorosos, la jarocha finalmente vuelve a la soltería.

Y es que la también llamada “bratz jarocha” confirmó que su polémica relación con el influencer Naim Darrechi quien es buscado por autoridades españolas llegó a su fin pues “se complicó todo”, este anunció lo hizo a través de sus redes sociales en donde Yeri Mua además apareció con un gran moretón a lado de la boca.

Aunque no es la primera vez que Yeri aparece en sus redes sociales con marcas de golpes en su cuerpo, en ocasiones pasadas la influencer que por cierto acaba de lanzar su línea de maquillaje en colaboración con una reconocida marca de cosméticos, aseguraba que dichos golpes eran producto de sus clases de Pole Dance, lo que no parecía tan descabellado ya que dicho deporte exige mucho esfuerzo físico.

Sin embargo, en esta ocasión quien fuera reina del carnaval de Veracruz en 2022, no ha querido dar detalles sobre el gran golpe que tiene en la cara, por lo que seguidores de la jarocha presumen que se lo pudo haber ocasionado su ahora exnovio Naim Darrechi a quien en días pasados se le vio solo en la central camionera de Veracruz y con sus maletas.

Fue durante una transmisión en vivo, en donde sus seguidores exigieron a Yeri les contara lo que le sucedió en el rostro y el por qué tiene un moretón a lado de su boca, ante esto la influencer dijo no sentirse preparada ni cómoda hablando del tema.

“No sé por qué quieren que hable de ese tema, si al final de cuentas cuando yo les cuento cosas así, lo único que hacen es culparme, es lo que no entiendo…son situaciones en las que yo en estos momentos no me siento cómoda”, dijo Yeri