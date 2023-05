La imagen de Shakira y Gerard Piqué juntos en Miami, de hace unos años, que se volvió tendencia

La historia de amor de Shakira y Gerard Piqué se encuentra entre las más famosas del mundo y su abrupto final le dio mayor notoriedad en el ámbito público. Con dos hijos en común y una tercera en discordia, el romance de la cantante y el ex futbolista culminó y no en los mejores términos.

La artista colombiana cuenta con cerca de 86 millones de seguidores, mientras que Gerard Piqué suma más de 22,7 millones de fanáticos. Todos han levantado la bandera de un lado o del otro desde que todo explotó. La canción “BZRP Music Session #54” les dio suficientes motivos para criticar a uno o al otro y ponerse también a la defensiva.

La llegada de Clara Chía Martí a la vida del ex Barcelona parece haber sido el detonador del ocaso sentimental con Shakira. Muchos atribuyen a la diferencia de edad entre ambos como uno de los motivos de separación, otros apuntan a la pésima relación que la barranquillera tenía con su suegra y algunos suman que Gerard Piqué no tenía un buen trato para con la artista.

La imagen de Shakira y Gerard Piqué que se volvió tendencia

Ahora, mientras Shakira vive con sus hijos en Miami y Gerard Piqué disfruta de su noviazgo con Clara Chía Martí, las redes sociales no para de hablar de ellos y una imagen del pasado se volvió a viralizar. Se trata de un video en el que se observa a la por entonces feliz pareja sentada en una grada, momento que tuvo un drástico final.

En las imágenes, de hace unos años, se ve a Shakira saludando con mucho entusiasmo a sus fanáticos pero esa situación parece haberle molestado a Gerard Piqué. De inmediato, el ex futbolista la tomó del brazo y le hizo algunos reproches que no tardaron en borrarle la sonrisa a la colombiana. Para muchos, esa fue una señal más de que la relación que mantenían no era tan maravillosa como se pensaba.

