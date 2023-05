Ella es la diva del cine de oro mexicano que sin saber inglés conquistó Hollywood

María Cristina Estela Marcela Jurado García mejor conocida como Katy Jurado fue una de las divas del cine de oro mexicano que sin saber el idioma inglés conquistó Hollywood. La bella actriz, sin la autorización de sus padres, comenzó su carrera histriónica a los 19 años de edad al participar en el filme “No Matarás” (1943), del director mexicano Chano Urueta.

En ese mismo año la rebelde actriz jalisciense se casó con el aspirante a actor Víctor Velázquez, 12 años mayor que ella. Su entonces esposo apoyó la incursión definitiva de Katy Jurado en el mundo cinematográfico y comenzaron a lloverle los papeles en películas como “Internado para señoritas”, “Rosa del Caribe”, “Guadalajara, pues”, “El último chinaco”, “Hay lugar para dos” y, desde luego, la icónica “Nosotros, los pobres…”, entre muchas otras.

Katy Jurado comenzó su carrera histriónica a los 19 años en el filme "No Matarás". Foto: IG @cine_de_oro_mexicano_fotos

Katy se especializó en interpretar a mujeres perversas y seductoras en una amplia variedad de películas, pero no solo tenía presencia física, sino un gran talento y además una memoria prodigiosa. “Sabía que mi cuerpo era provocativo, pero también que no era bella, aunque sí, reconozco, mi tipo era distinto y muy sensual”, declaró en algún momento.. Sin embargo, su éxito como actriz no fue acompañado en su vida personal, ya que a pesar de tener dos hijos, su matrimonio terminó y a los tres años de casada se divorció de Velázquez.

En pocos años alcanzó gran popularidad durante la llamada Época de Oro del Cine Mexicano por esa caracterización de villana y “femme fatale”, así que no le costó dar el salto a Hollywood. Hasta ese momento, Katy también trabajó como columnista de cine, periodista de radio y crítica taurina para mantener a su familia.

Katy Jurado conquista Hollywood sin saber inglés

En 1951, Katy Jurado fue descubierta por el cineasta estadounidense Budd Boetticher y comenzó su carrera en Hollywood en la cinta “The Bullfighter and The Lady” -gracias, en parte, a su gran afición taurina-.

El idioma no representó un obstáculo para la actriz mexicana, pues a pesar de no hablar el idioma inglés, aceptó el reto y gracias a su extraordinaria memoria, resolvió el pequeño detalle aprendiéndose de memoria los diálogos, con base en la memorización de la fonética de las palabras; por lo que pudo desempeñar el papel a la perfección.

Katty Jurado compartió talento con Marlon Brando en "One-Eyed Jacks" (1961). Foto: Especial

Primera actriz mexicana en ganar un Globo de Oro y en ser nominada a un Oscar

La industria cinematográfica estadounidense puso los ojos en el gran talento y belleza de Katy Jurado, pues tras su primer filme le ofrecieron otra película que se convertiría en una de las más importantes de su vida, “High Noon”, del director Fred Zinnemann, que protagonizó junto a Gary Cooper y Grace Kelly. Katy Jurado se esforzó por aprender a hablar inglés para el papel y su extraordinaria actuación la hizo acreedora a un Globo de Oro en 1952 como “Mejor Actriz de Reparto”.

Dos años más tarde llegaría “Broken Lance” (Edward Dmytryk, 1954), otro western con el que se convirtió en la primera mexicana –y latinoamericana– en ser nominada a un Oscar (cosa que no se repetiría sino hasta 2003 con Salma Hayek, por su papel en “Frida”).

La industria cinematográfica hollywoodense puso los ojos en el gran talento y belleza de Katy Jurado. Foto: Especial

Katy Jurado también participó en un filme de Luis Buñuel: El bruto (1952), al lado de Pedro Armendáriz y Andrés Soler. Con ello obtuvo un Ariel en México por mejor coactuación femenina. La diva del cine de oro mexicanom se mantendría por varios años como una figura fundamental en las cintas del Viejo Oeste que tuvieron su auge en aquel tiempo.

Su presencia en esa industria le permitió codearse con personajes como Frank Sinatra o John Wayne, y también actuar con Anthony Quinn (en Man from Del Rio, 1956), Marlon Brando (El rostro impenetrable, 1961) o Elvis Presley (Stay Away, Joe, 1968). Además, su participación en numerosos western le valió un reconocimiento conocido como la Bota de Oro y que en 1994 fuera homenajeada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su contribución al cine.

Katy Jurado continuó en los escenarios hasta el final de sus días

El segundo matrimonio de Katy Jurado fue con el actor estadounidense Ernest Borgnine en 1959. Se conocieron en 1954, durante el rodaje en México de la película “Vera Cruz”. Sin embargo, la pareja terminó divorciándose en 1963, en palabras de la propia Katy Jurado, porque “su celos e inseguridades convirtieron el matrimonio en un infierno”.

Katy Jurado murió el 5 de julio de 2002, a los 77 años de edad. Foto: Cuartoscuro

Después de una trayectoria gloriosa en el extranjero, Katy regresó a México, pero no dejó el escenario, ya que fue protagonista de propuestas filmográficas como “Fe, esperanza y caridad” (1974) y “Los albañiles” (1976); así como de exitosas telenovelas, entre las que destacan “Te sigo amando” (1996). Su pasión acabó solo con su muerte, pues todavía alcanzó a filmar en 2002 “Un secreto de Esperanza” (Leopoldo Laborde), cuyo estreno ya no pudo ver porque murió el 5 de julio de ese mismo año.