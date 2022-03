Querida diva del Cine de Oro trabajó con actriz que dejó su carrera para casarse con un príncipe

Algunas de las estrellas del Cine de Oro triunfaron en Hollywood, una de ellas fue Katy Jurado, quien además de cautivar a los galanes de la época como Marlon Brando, trabajó con importantes estrellas como la actriz que se volvió princesa de Mónaco, pero antes se ganó un Oscar.

María Cristina Estela Marcela Jurado García, nombre real de la artista, nació el 16 de enero de 1924 en Guadalajara, Jalisco, desde muy chica estuvo involucrada en el mundo del espectáculo y el entretenimiento, pues su madre fue la cantante Vicenta Estela García de la Garza, quien trabajó en la XEW, la estación radiofónica más importante de América Latina en aquella época.

La actriz debutó en 1943 con la película 'No matarás', del director Chano Urueta y después filmó 'Internado para señoritas', 'La vida inútil de Pito Pérez', 'Rosa del Caribe', 'Guadalajara pues' y 'El último chinaco', asimismo tuvo una participación especial en 'Nosotros los pobres', protagonizada por Pedro Infante.

Katy Jurado participó en varias películas del Cine de Oro y de Hollywood Foto: Especial

Katy Jurado y su paso por Hollywood

Además de su trabajo en el cine, Katy Jurado también era crítica taurina y fue en una corrida de toros que conoció al director de Hollywood, Budd Boetticher, quien la invitó a participar en la cinta 'The Bullfighter and the Lady', de 19951, junto a Robert Stack. La actriz aceptó a pesar de no saber inglés y se aprendió cada una de las líneas de su guion llevándose el reconocimiento de los directores.

Después de esta participación consiguió otros papeles en las películas 'High Noon', con la cual se llevó un Golden Globe, 'Broken Lance', en la que consiguió una nominación al Oscar, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener una postulación para los premios de la Academia Americana. Asimismo, participó en 'Arrowhead', 'One-Eyed Jacks' y 'Pat Garrett & Billy the Kid'.

Katy Jurado es una de las actrices de la época dorada de la cinematografía nacionales que llegó a Estados Unidos y tuvo mucho éxito, al igual que lo hizo Dolores del Río, la primera mexicana en Hollywood. La originaria de Jalisco nunca dejó de trabajar en su país natal y hasta hizo algunas apariciones en la pantalla chica en telenovelas como 'Más allá del puente' y 'Te sigo amando'.

Katy Jurado trabajó con la princesa de Mónaco

En la película 'High Noon', la mexicana compartió créditos con la actriz Grace Kelly, quien a pesar de tener una corta carrera en la pantalla grande, tuvo mucho reconocimiento, pues fue nominada varias veces a los Globos de Oro y los Premios de la Academia, sin embargo dejó todo para casarse con un príncipe.

Grace Patricia Kelly nació en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, el 12 de noviembre de 1929, comenzó su carrera como modelo y después su pasión por la actuación la llevó a debutar en Broadway con una obra de August Strindberg titulada 'The Father', posteriormente dio un salto al cine al aparecer en 'Catorce horas', de 1951.

En 1954 ganó el premio Oscar a 'Mejor actriz' por la película 'The Country Girl' y con un total de 11 filmes dejó su prometedora carrera para casarse con el príncipe soberano de Mónaco, Raniero III, con quien tuvo tres hijos: Carolina, Alberto y Estefanía, esta última decidió seguir los pasos de su madre y se dedicó al mundo del espectáculo por un tiempo.

La Princesa de Mónaco murió el 13 de septiembre de 1982, debido a un terrible accidente automovilístico. Aunque la versión oficial señala que Grace Kelly perdió el control de su carro cuando viajaba junto a su hija Estefanía, aún siguen quedando muchas dudas sobre el incidente en el que perdió la vida.

