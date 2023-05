Salma Hayek y su tierna felicitación de cumpleaños para su esposo: “Eres mi sol”

Salma Hayek acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación con la que conmovió a sus millones de fans pues resulta que la talentosa actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz le dedicó un tierno mensaje de cumpleaños a su esposo, el empresario francés, François-Henri Pinault, quien este domingo 28 de mayo se encuentra celebrando 61 años de vida.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Salma Hayek realizó la publicación en la que felicitó a su esposo y padre de su hija Valentina Paloma por su cumpleaños número 61 y además de su breve, pero emotivo texto, la actriz y productora de 56 años agregó una fotografía en la que se le pudo ver dándole un beso en la mejilla al empresario francés durante su participación en el homenaje a Michelle Yeoh en el Festival de Cannes donde estuvieron hace apenas unos días.

“Feliz cumpleaños mi amor, eres mi sol, mi calor, mi luz, mi fuerza, mi alegría, mi amor” fue el breve, pero emotivo texto que Salma Hayek le dedicó a François-Henri Pinault, con quien se encuentra casada desde el 14 de febrero de 2009 y a quien se le pude ver junto a la actriz en la mayoría de los eventos en los que participa.

Cabe mencionar que, Salma Hayek no obtuvo una respuesta de François-Henri Pinault pues el empresario francés no acostumbra a utilizar redes sociales, no obstante, de igual manera su publicación tuvo una gran repercusión pues además de acumular más de 250 mil likes, decenas de celebridades de la farándula se volcaron en felicitaciones para el esposo de la protagonistas de cintas como “El Callejón de los Milagros” y “Frida”, quien hasta el momento no ha mostrado cómo es que decidió celebrarle al francés, quien figura en las listas de los hombres más ricos del mundo pues es presidente de un conglomerado de marcas de lujo.

La historia de amor de Salma Hayek y François-Henri Pinault

Fue en el año del 2006 cuando Salma Hayek y François-Henri Pinault se conocieron y de acuerdo con la actriz mexicana, su amor ocurrió a primera vista, no obstante, es el único detalle que ha revelado pues ha referido que prefiera guardarse dicha historia para sí misma.

Cabe mencionar que, la primera parte de su relación solo duró algunos meses pues les era imposible cuadrar sus apretadas agendas y estuvieron separados por algunos meses, pero su amor los hizo volver al poco tiempo y fue en 2007 cuando se convirtieron en padres de su hija Valentina Paloma y de manera sorpresiva a los pocos meses se volvieron a separar y fue a finales del 2008 cuando nuevamente retomaron su romance y fue el 14 de febrero de 2009 cuando decidieron casarse y desde entonces han permanecido juntos.