La hija de Johnny Depp: contén el aliento antes de ver como luce Lily-Rose con su atrevido look en Cannes

Con un cóctel de sexo, drogas y música pop, la serie televisiva "The Idol" cumplió con la promesa de crear escándalo en el Festival de Cannes, donde se estrenó mundialmente y donde una de las protagonistas, Lily-Rose Melody Depp, hija del actor Johnny Depp y Vanessa Paradis, se llevó todas las miradas por su atrevido look en vestido corto con lentejuelas y en tono total black.

La hija de Johnny Depp dio cátedra de belleza y estilo en su vestido corto con lentejuelas durante la alfombra roja y en entrevista a los medios presentes aseguró que, “la desnudez que verán en la serie, es un reflejo de su desnudez emocional”, además de ser una burla a todos los clichés en el mundo del espectáculo.

Lily-Rose Melody Depp se robó las miradas de todos en Cannes

En entrevista para la agencia AFP, los protagonistas de “The Idol” detallaron que el público tendrá que esperar hasta principios de junio para descubrir en la plataforma HBO la historia de Jocelyn alias "Joss" (Lily-Rose Depp), estrella del pop que intenta volver a la cima después del bajón que supuso la muerte de su madre.

En la serie de HBO también aparece Tedros (Abel Tesfaye, el cantante The Weeknd), una especie de gurú que conoció en una discoteca y drogadicto, que trastornará sus planes tras lograr la fama y el reconocimiento mundial.

"No estamos tratando de contar la historia de una estrella del pop en particular, sino más bien la visión del mundo de las estrellas del pop y la forma en que se ejerce presión sobre ellas. (...) Es una vida muy solitaria. Todos buscan defender sus intereses, pero la fama corrompe a muchas personas. Es muy fácil rodearse de personas que te mienten", dijo Sam Levinson, director de "The Idol".

