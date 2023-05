Conoce cómo es la relación actual de Luis Miguel con sus hijos con Aracely Arámbula

Luis Miguel tiene la fama de ser un padre ausente con sus tres hijos, Michelle, la hija que tuvo con Stephanie Salas; así como, Miguel y Daniel, a quienes procreó con Aracely Arámbula. De hecho, hace unos meses se dio a conocer que la actriz había entablado un proceso judicial contra el cantante debido a que no les da la manutención correspondiente.

La amiga cercana de El Sol, Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fue representante del famoso hasta su muerte, habla de cómo es la relación que Luis Miguel mantiene con sus hijos menores que nacieron por el noviazgo con Aracely Arámbula. "Es un tema difícil que no me gusta hablarlo. Sé que como papá no lo hemos visto", mencionó.

La dura relación de Luis Miguel con los hijos de Aracely Arámbula

En el reportaje que le hicieron a la viuda de Hugo López sobre la actitud que tiene Luis Miguel con sus hijos, la mujer dijo: "Es un tema delicado, no soy la persona, a lo mejor, para hablar. Sé que él los ve, de vez en cuando, pero eso no lo sabemos, ni tampoco se va a decir. Pero no puedo decir mucho. Se entiende lo que quiero decir", afirmó.

Para continuar el relato sobre la ex pareja de Aracely Arámbula "a veces la gente habla un poquito mal de él por su forma de ser, porque aunque no parezca es bastante introvertido. Nunca quiso hablar de la familia, de todo lo que vivió, pero puedo decirles a ustedes que sé todo lo que ha sufrido, como buscó a su mamá y lo que ha hecho durante muchos años” finalizo.

Lucía Miranda aseguró que ha sido una locura la venta de boletos de los conciertos de Luis Miguel en Argentina y que siempre es invitada por el cantante a sus presentaciones en dicho país; así que espera que se reúnan pronto. Veremos como toma el mexicano las declaraciones de la viuda.

