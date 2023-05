Luis Miguel: desde sus abuelos hasta sus hijos, este es el árbol genealógico completo del cantante

La euforia por Luis Miguel se mantiene constante pese a su ausencia sobre los escenarios y aunque se ha caracterizado por mantener los detalles de su vida privada con total hermetismo la serie en Netflix develó algunos de los secretos que continúan atormentándolo, la mayoría relacionados con su familia que ha crecido en medio fuertes polémicas logrando alcanzar a sus hijos: Michelle, Daniel y Miguel.

Nacido en San Juan, Puerto Rico, el intérprete de "La Incondicional" comenzó su carrera con tan sólo 12 años de edad motivado por su padre, Luis Gallego Sánchez, conocido como Luisito Rey, quien también fue un destacado cantante, compositor y guitarrista español. En medio de un arrollador éxito, a los 16 años "El Sol" tuvo un último encuentro con su madre, la italiana Marcela Basteri, cuya desaparición sigue causando gran dolor en el cantante.

Luis Miguel junto a su madre, Marcela Basteri. Foto: IG @lmxlm

Árbol genealógico de Luis Miguel

Durante su infancia el cantante mantuvo contacto con su familia, sobre todo con sus abuelos paternos, Rafael y Matilde Sánchez Repiso. Incluso, pasó largas temporadas con ellos por vacaciones en España o cuando tanto él como sus hermanos quedaban bajo su cuidado por los viajes de sus padres.

La relación con sus abuelos paternos se desgastó tras la desaparición de su madre, pues el cantante sospechaba que Matilde pudo haber estado involucrada. La muerte de Luisito Rey terminó con todo lazo entre ellos, aunque durante un tiempo su abuela se hizo cargo de su hermano menor, Sergio Basteri.

Luis Miguel junto a sus padres y su hermano. Foto: IG @honor.marcela.basteri.mexico

Sobre sus abuelos maternos, Sergio y Vanda, se ha revelado con el tiempo que él murió por un paro cardíaco en 1999, mientras que ella abandonó a su esposo en 1947 y escapó con otro sujeto a Carrara, Italia, dejando en el olvido a su hija, Marcela, en un orfanato.

Hermanos de "El Sol"

La relación con sus hermanos tampoco fue la ideal, pues entre la fama y los problemas que aquejaban a su familia por la desaparición de su madre, Luis Miguel estuvo distanciado de Sergio y Alejandro Basteri. Este último intentó mantenerse cercano al cantante, pero éste lo rechazó en más de una ocasión, actualmente se dedica a la venta de empresas.

Sergio Basteri es el hermano menor de “El Sol” y tras la separación de sus padres vivió con su madre en Toscana acompañados de su familia. Con la desaparición de Marcela Basteri quedó a cargo de Luisito Rey y sus abuelos paternos, luego de ello con la muerte de su padre fue Matilde Sánchez quien se ocupó de su cuidado. Años después Luis Miguel designó a Octavio Foncerrada, amigo cercano a su familia, como tutor de Sergio Basteri.

Michelle Salas es la primogénita de la voz de “Culpable o no”, fruto de un fugaz romance con la actriz Stephanie Salas en 1989. Aunque intentaron tener una buena relación, todo se terminó cuando se reveló el romance que tenía la modelo con el entonces mánager y mejor amigo de su padre, Mauricio Ambrosi, que era mayor que ella.

Miguel Gallego Arámbula es el segundo hijo del cantante, fruto de la relación que tuvo con la actriz Aracely Arámbula, nació en 2007 y tan sólo un año después la pareja le dio la bienvenida a su tercer hijo Daniel. Actualmente tampoco tiene contacto con ellos, así lo dio a conocer “La Chule” durante un reciente encuentro con los medios de comunicación retomado por “De primera mano”.

"Fíjate que no, no lo llamo el papá. Tiene mucho padre con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos mis hijos están felices. Están en una familia muy unida, una familia muy divina que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada”, dijo.