VIDEO | A 30 años de la muerte de Luisito Rey, así habló Luis Miguel de su padre tras perderlo

La vida de Luis Miguel es de dominio público, más aún con la serie de Netflix que contó buena parte de sus vivencias personales, familiares y profesionales, todas acontecidas desde su infancia en la década de los años 80 y hasta los años más recientes. Nunca pasó desapercibida la presencia de su padre, Luisito Rey, quien manejó la carrera de Luis Miguel hasta que éste cumplió la mayoría de edad en 1988.

Luego de esto, surgió un alejamiento y diversas disputas familiares y hasta empresariales, todas causadas por una raíz común que fue la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, esto en 1986. A partir de entonces, Luisito Rey guardaría celosamente la información para hallar a Marcela, todo hasta el 9 de diciembre de 1992 cuando el cantautor nacido en Cádiz, España, perdiera la vida. Con los años, incluso su otro hijo, Alejandro Basteri, han defendido la figura de Luisito Rey.

Luis Miguel habla de su padre muerto

Han pasado ya 30 años desde ese suceso, cuando Luis Miguel se enteró que su padre había muerto en Barcelona, España. En ese momento, el joven se encontraba en Argentina para realizar una gira de conciertos, misma que debió cancelar con la promesa de agendar más adelante nuevas fechas.

Esto dijo de su padre, pocos días después de fallecer y mientras daba una entrevista a la periodista chilena María Inés Sáez.

"Estoy pasando unos momentos muy difíciles, quizá los más difíciles de mi existencia a lo largo de mis 22 años. Pero antes que nada yo siento que tanto mi padre que en paz descanse, como toda la gente que siempre ha estado conmigo en mi vida lo que me han enseñado es a ser profesional y tratar de hacer las cosas que uno debe de hacer cuando están comprometidas y cuando quieres y amas a tu trabajo como es mi caso", expresó Luis Miguel visiblemente aturdido.

Pide que cuiden a su familia y estén con ellos

Luis Miguel continuó esa entrevista, días después de perder a su padre, agradeciendo que él le enseñara a amar un escenario y a que se tomara en serio esa profesión. A pesar de esto, no dudó en referir que sí amaba su carrera, pero que perder a su padre y no saber de su madre, le habían hecho pensar que en la vida se debe apostar más tiempo a los seres queridos, a estar cerca de la familia y amarles, procurarles, algo que Luis Miguel no había logrado en demasía hasta ese momento a sus 22 años.

Profundamente trastocado por sus emociones, el cantante miró fijamente a la cámara y abrió su corazón, sin afán de dar consejos pero sí de ser sincero con su público, consigo mismo y con ese niño interior que necesitaba un abrazo amigo o una palabra de aliento mientras la soledad de las canciones le seguían como una sombra.

Ese Luis Miguel, 30 años después, posiblemente no se ha ido y sigue anhelando ver a su madre Marcela o volver a cantar una canción a lado de su padre Luisito Rey. Las cenizas de éste se encuentran en una urna lacrada en el cementerio mancomunado de la bahía de Cádiz.

