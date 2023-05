Anaís Salazar: así aprovecha su belleza para ganarse la vida tras brillar en la tv

Desde hace poco más de una década, Anaís Salazar disminuyó sus apariciones en la televisión mexicana de forma drástica y sin dar muchas explicaciones, por lo que los fans de la exconductora de “Hoy” se han cuestionado de manera recurrente a qué se dedica actualmente la también actriz quien logró destacar por su arrolladora belleza, talento y simpatía ante las cámaras.

La carrera artística de Ana Isabel Jiménez Salazar, como realmente se llama Anaís, comenzó en el año de 1995, justo después de haberse graduado del CEA de Televisa, cuando tuvo la oportunidad de debutar como actriz en la telenovela llamada “Bajo un mismo rostro” y aunque tuvo un papel secundario su talento le abrió las puertas en otras producciones de la misma televisora donde rápidamente logró posicionarse dentro del gusto del público.

Anaís debutó en la televisión como actriz de telenovelas. Foto: IG: oficialanais

Al inicio de la década de los 2000, la carrera de Anaís tomó un nuevo rumbo al incursionar en la conducción, inició en los llamados “Telejuegos” y posteriormente recibió la oportunidad de conducir “El Club”, y tras un año llegó a formar parte del elenco estelar de “Hoy”, el matutino más exitoso de la televisión mexicana donde pudo consolidarse como una de las celebridades más queridas y reconocidas de toda la industria del espectáculo.

Anaís logró destacar gracias a su talento y su arrolladora belleza. Foto: IG: oficialanais

En distintas ocasiones, Anaís ha referido que desde que inició su carrera no paró de trabajar pues aún no terminaba un proyecto cuando ya estaba comenzando el siguiente y fue gracias a esto que tuvo la oportunidad de brillar en la conducción y en la actuación de forma paralela, además, también forjó una discreta carrera dentro del canto y aunque ella misma ha referido que no le quiso hacer mucha promoción a esta faceta, sí llegó a cobrar por hacerlo.

Anaís llegó a ser una de las conductoras más queridas de toda la televisión mexicana. Foto: IG: oficialanais

¿A qué se dedica Anaís actualmente?

El último proyecto formal que hizo Anaís en la televisión mexicana fue la telenovela llamada “La que no podía amar” (2012) y desde entonces sus apariciones en la pantalla chica nacional se fueron disminuyendo de forma drástica pues solo participaba como invitada en algunos programas de forma esporádica hasta que prácticamente desapareció y durante algún tiempo no se tuvieron muchas noticias sobre su paradero.

Anaís sigue conservando su espectacular belleza. Foto: IG: oficialanais

Tras un par de años, se supo que Anaís decidió establecerse en Los Ángeles, California donde se enfocó al cuidados de sus dos hijos, no obstante, no se alejó de la industria del espectáculo pues tuvo la oportunidad de brillar como conductora en distintos espacios de televisoras dirigidas al público latino en Estados Unidos donde además de estar al frente de programas de espectáculo también le dio un giro a su carrera y por un tiempo condujo un par de noticieros, además, también participó en distintos reality shows en los que derrochó simpatía.

Anaís está a un par de meses de cumplir 49 años de edad. Foto: IG: oficialanais

En los últimos meses, Anaís, quien está a un par de meses de cumplir 49 años de edad, decidió disminuir su actividad en la pantalla chica y se trasladó a las redes sociales donde tiene un podcast donde trata diferentes temas en compañía de Armida Mier y con Elisa Bazaldua, además, fue una de las personalidades que se sumó a la venta de contenido exclusivo, sin embargo, la bella actriz y conductora decidió abrir su propia página para no darle parte de sus ganancias a ninguna plataforma por lo que esta decisión le ha permitido tener seguridad económica y a la vez mantiene su fama.

Anaís sigue brillando pero ahora desde las redes sociales. Foto: IG: oficialanais

SIGUE LEYENDO:

“Me puse nerviosa”, Paola Rojas confiesa cómo se sintió al entrar por primera vez a un motel

“Muy triste y con muchas ganas de llorar”, Mariazel conmueve a sus fans con este inesperado mensaje

Maribel Guardia y Raúl Velasco fueron señalados de pertenecer a una extraña secta por este motivo

Isaac Moreno: ¿Cuántos años tiene el nuevo y apuesto novio de Galilea Montijo?