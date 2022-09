Anaís Salazar: ¿Qué fue de la guapa conductora del programa Hoy? así luce en la actualidad

El programa Hoy es uno de los más longevos que hay en la actualidad en la televisión mexicana, pues apenas en el mes de agosto cumplió 24 años al aire. Aunque Andrea Legarreta y Galilea Montijo son las conductoras más conocidas del matutino, han habido otras que también son recordadas por la audiencia, como por ejemplo Anaís, de la que muchos se preguntan qué pasó con ella y cómo luce en la actualidad.

Debido a que ha estado varios años al aire, el matutino de Televisa ha tenido diferentes etapas y productores. En 2003 llegó a tomar la batuta Reynaldo López, quien invitó como conductores a Arturo Peniche y Laura Flores, y después integró a Andrea Legarreta, que regresó al programa después de protagonizar "Vivan los niños", Ernesto Laguardia, Patricio Cabezut y Anaís Salazar, equipo que estuvo de lunes a viernes, pues también había una emisión sabatina.

¿Qué pasó con Anaís, conductora de Hoy?

Ana Isabel Jiménez Salazar, nombre real de la conductora, nació en Culiacán, Sinaloa, el 26 de julio de 1974. Comenzó a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Occidente en Culiacán, sin embargo, descubrió su verdadera vocación por la actuación, así que en 1995 debutó en la telenovela "Bajo un mismo rostro". Tras este trabajo le siguieron otros como "Tú y yo", "Huracán" y "El privilegio de amar".

Anaís empezó su carrera de conductora al estar haciendo algunos programas de Telejuegos, hasta que en enero de 2002 se integró a las filas del programa "El club". Gracias a su desempeño, al siguiente año llegó a Hoy, la emisión matutina más importante de ese momento.

A la par de su trabajo como conductora junto a Andrea Legarreta y Ernesto Laguardia, Anaís siguió con actuaciones en la televisión, ya que apareció en "Vecinos". "Código Postal" y "La fea más bella". Fue hasta el 2006, que dejó el matutino de la televisora de San Ángel, sin embargo siguió activa en telenovelas como el melodrama de época "Pasión" y "Camaleones", último proyecto de Belinda en México.

Anaís siguió su carrera como conductora FB @oficialanais

Anaís prefirió la conducción, pues de acuerdo a su biografía ha estado al frente de programas como "Primera Edición", "Noticias 62 en Vivo", "Acceso Total" y fue presentadora invitada de "Chisme no Like". Los fanáticos han podido notar que a sus 48 años no ha perdido su atractivo, pues sigue luciendo la una gran sonrisa en su rostro, así como una silueta delgada y curvilínea.

Al igual que otras famosas como Sugey Ábrego, Aleida Núñez e Ivonne Montero, tiene una página de fans, en la cual por una suscripción de 460 pesos mexicanos al mes, pueden acceder a contenido exclusivo en donde comparte fotos, videos y algunas publicaciones, que son especialmente para sus seguidores.

Tiene una página de contenido exclusivo FB @oficialanais

