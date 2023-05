“Yo no soy cualquiera”: ¿Karol G le responde a Anuel AA?

La polémica entre Karol G y Anuel AA sigue dando de qué hablar, pues después de que el intérprete le dedicara su canción "Mejor que yo" han seguido los mensajes entre los dos. Aparentemente, la colombiana habría contestado por fin a sus exnovio con un tema "Gucci Los Paños", la cual le serviría para mandarle una indirecta al boricua que desde hace unos días no ha dejado de hacer referencias directas hacia ella.

Este martes, "La Bichota" compartió en sus historias de Instagram que estaba viendo su participación en el Tiny Desk Concert del canal de YouTube NPR Music, en el que cantó sus más recientes éxitos. Aunque interpretó algunos de sus temas, el que más llamó la atención fue "Gucci Los Paños", debido a que sus fanáticos le pusieron más atención a la letra, y descubrieron que podría ser una canción para su ex, debido que habla del proceso que actualmente está viviendo, en donde él le pide que regrese.

Karol G le habría contestado a Anuel AA

Mientras intérprete de "Amanece" sigue mencionando a "La Bichota", ella ha tratado de mantenerse alejada del escándalo, sin embargo, muchos de sus seguidores afirman que su tema con tintes de regional mexicano podría ser una respuesta para Emmanuel Gazmey, nombre real del reguetonero. El sencillo narra una historia de desamor que en la que la persona que terminó pide que vuelva, asimismo, le dejó claro que no es cualquiera y por eso no regresará.

"Te fuiste y ya yo te olvidé, eso es lo que hoy te mata. Y así como te quise ayer, hoy ya no eres una persona grata. El karma las cobró por mí y de esa mierda nadie te rescata. Las noches que por ti sufrí, no me las paga ni toda tu plata. Así de repente vuelves a llamarme, que ya fue suficiente y que por mí cambiaste. Prefiero que me extrañes a tener que joderme, pensando que con otra siempre estás", es parte de la estrofa que canta Karol G en su tema en el que colaboró con Irany Divad, la acordeonista de la familia Aguilar.

Los fanáticos han puesto mucho más atención a los temas que incluyó en su álbum "MAÑANA SERÁ BONITO", pues además del sencillo "TQG", junto a Shakira, también tendría otras canciones que también reflejarían su ruptura con Anuel AA, con el cual terminó en 2021 después de tres años de relación. A pesar de que aparentaba que ambos habían retomado sus vidas, ya que el reguetonero se casó con Yailín, la más viral y tuvo un hijo, ahora vuelve a hacer referencia directa a la colombiana.

El rapero no sólo le ha dedicado la canción "Mejor que yo", también ha compartido una serie de imágenes que han hecho enfurecer a los fanáticos de "La Bichota", como por ejemplo, la imagen de él durmiendo alado de una camiseta con la imagen de Karol G: “Gracias por la camisa. Pares de hacerme esto porque me pongo sentimental", escribió en el post en donde muchos usuarios le hicieron saber su molestia por seguir utilizando a la exitosa intérprete.

