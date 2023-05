Tras rumores de nuevo romance, Galilea Montijo “abandona” “Hoy” y ya tiene reemplazo

Galilea Montijo se ausentó de manera inesperada en la última emisión de “Hoy” sin dar ningún tipo de explicación al respecto, lo cual, dio pie a que en redes sociales se generaran distintas teorías pues se asegura que la decisión de no asistir al exitoso matutino de Televisa pudo haber estado relacionada con los rumores de su nuevo romance con el modelo español, Isaac Moreno, con quien el pasado fin de semana fue captada más que cariñosa en una paradisiaca playa del Caribe mexicano, no obstante, la producción del famoso programa ya le consiguió un reemplazo, por lo que su lugar estará muy bien cuidado mientras se calman las aguas.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Galilea Montijo y el apuesto modelo español comenzaron a ser relacionados de forma sentimental desde hace unas semanas atrás pues fueron captados caminando muy juntitos por las calles de la Ciudad de México, además, viajaron juntos a Las Vegas para un evento en el que la conductora participó, sin embargo, el pasado fin de semana se revelaron unas fotografías en las que ambos aparecieron más que cariñosos durante un viaje que hicieron juntos a las paradisiacas playas del Caribe Mexicano, por lo que dichas imágenes causaron un gran furor en redes sociales.

Galilea Montijo ha evitado hablar sobre su nuevo romance. Foto: IG: chamonic3

Ante todo el revuelo que se originó por las mencionadas fotografías, se esperaba que este martes 16 de mayo Galilea Montijo hablara de su nuevo romance en “Hoy” para acabar con todas las especulaciones que se han realizado al respecto, sin embargo, la tapatía brilló por su ausencia y en redes sociales solo dejó ver que se encuentra acompañada por su equipo de maquillistas para aparentemente atender algún compromiso laboral, del cual, tampoco ofreció ningún detalle.

Hasta el momento, se desconoce si la ausencia de Galilea Montijo se extenderá por más días o si solo fue este martes 16 de mayo, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando ella misma revele el motivo por el que “abandonó” “Hoy” y cuándo es que regresará al exitoso matutino de Televisa, donde su ausencia fue cubierta por su amiga y compañera de emisión en “Netas Divinas”, Daniela Magun, quien hizo un trabajo impecable, por lo que el lugar de la tapatía estará perfectamente resguardado.

Daniela Magun fue la encargada de reemplazar a Galilea Montijo. Foto: IG: programahoy

Hasta el momento, el nuevo romance de Galilea Montijo e Isaac Moreno todavía no ha sido confirmado de forma oficial por ninguno de los involucrados, sin embargo, en distintos medios especializados se dio a conocer que la conductora de “Hoy” y el apuesto modelo español se conocieron hace aproximadamente un año gracias a un conocido en común, por lo cual, se cree que el también contador pudo haber tenido cierto grado de injerencia en el divorcio de la talentosa presentadora, no obstante, este dato todavía no ha sido confirmado.

