Galilea Montijo sí estaría saliendo con un modelo español, esto se sabe de su relación con Isaac Moreno

Después de que se filtraran las fotos de Galilea Montijo disfrutando de la playa con el modelo Isaac Moreno, quien sería su novio, una de las amigas de la conductora de Hoy habló con una conocida revista de espectáculos y confirmó que estaría saliendo con el español. La presunta persona cercana dio todos los detalles de la relación que actualmente mantiene la presentadora de televisión, con la que le da una nueva oportunidad al amor después de que se divorciara de su esposo Fernando Reina, tras 11 años de matrimonio.

Este martes, la revista Tv Notas publicó una entrevista con una supuesta amiga de la actriz y conductora de Televisa, en la que reveló que a pesar de que su divorcio fue un proceso difícil y que aún se está recuperando anímicamente, ya comenzó a salir con el modelo español con el que se le ha visto en las últimas semanas, sin embargo, apuntó que por el momento se están conociendo, por lo que todavía no es algo formal.

Así se conocieron Galilea Montijo e Isaac Moreno

De acuerdo a la fuente, que no reveló su nombre a la publicación, Galilea e Isaac se conocieron el año pasado gracias a sus amigos en común, como el maquillista Alfonso Waithsman y el peinador Bernardo Moreno, sin embargo, fue hasta que la presentadora, de 49 años, anunció su divorcio de Reina, padre de su hijo Mateo, que el modelo la contactó y comenzaron el romance que hoy la mantiene en el ojo público.

Galilea Montijo e Isaac Moreno se conocieron el año pasado Foto: Especial

"La está cortejando, desea enamorarla, pero sin presionarla tanto, ya que conoce el sentir actual de Galilea. (...) Tras 11 años de matrimonio, a Galilea le es difícil comprometerse con una relación formal inmediata, pero se está dando la oportunidad de salir con él, de que la conquiste y ya el tiempo dirá. Además, quiere salir con sus amigos, conocer gente, disfrutar ahora que está soltera”, sentenció la presunta amiga de la conductora.

En tanto, la informante indicó que Galilea por el momento no está preparada para una relación formal, no obstante, le está dando una oportunidad al amor, por lo que está siendo cautelosa, así que no ha compartido fotos junto a Moreno, con el que se le vio recientemente en Holbox en el cumpleaños de su amigo Alfonso Waithsman y también en los Latin American Music Awards, en el que la jalisciense fue una de las presentadoras del importante evento.

"Quiere ser muy cautelosa, sin embargo su publicista Danna Vázquez habló con un medio internacional y les contestó: ‘Ella (Galilea) está divorciada y firmada desde hace meses y de seguro la verán con mucha gente’. O sea, no negó que salen, pero dijo la verdad, puede salir con quien quiera”, destacó la amiga de Montijo a la revista Tv Notas, en la que también indicó que aunque no puede asegurar que la relación prospere, confía en que el modelo está muy interesado en la conductora de Hoy.

Isaac Moreno es de las Islas Canarias IG @ipmoreno

"Isaac le está echando ganitas porque está fascinado con ella, aunque ya el tiempo dirá si él es el bueno para Gali o más adelante llegará alguien más, pero tiempo al tiempo. Ahorita lo importante es la felicidad de mi amiga, así que está abierta de nuevo al amor y por ahora se deja querer”, destacó.

