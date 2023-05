Peso Pluma: está es la verdadera historia de “El Belicón”, una de las primeras canciones famosas del “Doble P”

Peso Pluma es una de las estrellas más populares en el mundo, el joven de 23 años ha logrado que sus canciones sean reproducidas en muchos lugares del planeta y no solo en México, país del que es originario, algunas de las piezas de su repertorio son: “Ella baila sola” a dueto con Eslabón Armado, “AMG” con Natanael Cano y Gabito Ballesteros o “PRC” que también hizo con “Nata”.

Pero una de las primeras piezas y con la que fue conocido al principio de su carrera ya bajo el sello de Prajin Music Group es “El Belicón”, una canción que en la actualidad reúne más de 200 millones de reproducciones en YouTube y con la que se abrió paso en el subgénero conocido como los corridos bélicos.

La canción también es un dueto con Raúl Vega y corresponde a un corrido que fue compuesto por Jesús Roberto Laijia Garcia, primo de Peso Pluma, en una entrevista del llamado “Doble P” dio a conocer que la mente maestra de dicho sencillo está comprometido con su proyecto y que tiene varios apuestas muy buenas.

“La canción la compuso mi primo Roberto Laija, el también canta, nada más que no salido canciones con su voz, está dentro de Peso Pluma, el también canta y compone, compuso ‘El Belicón’, él me mandaba canciones y decía ‘mira tengo esta, esta’ y de todas las que me había mandado dije esta (El Belicón)”, contó Peso Pluma

Entre las cosas que agregó es que cuando conoció la canción todavía no estaba terminada, pero al ver su interés, Roberto se apuró y culminó la pieza que ahora es una de las más famosas en su carrera y por la que ha llegado al gusto de la gente que todavía está muy interesada en todo lo que está haciendo la estrella.

Peso Pluma aseguró que con “El Belicón se le abrieron muchas puertas e incluso fue uno de los primeros temas que hizo con la empresa que respalda su legado. Hassan Emilio Kabande Laija es el nombre real del cantante que en la actualidad es el más escuchado de México en lo que respecta a la plataforma Spotify.

Buen equipo, más que claro

Por más que busquen, no me han hallado

Rápido es como me muevo yo

Soy el belicón

El que no se mueve sin traer un convoy

El que de la cabina navega el control

2019, claro les quedó

Que aquí mando yo

Carros deportivos en mi colección

Minimis, Bazucas y Kalashnikov

Todos mis muchachos están al tenton

Les gusta la acción

Con un buen cigarro me relajo yo

Pero siempre al tanto en la corporación

Y sobrecargado te un gladiador

Pa andar tranquilón

Y puro Peso Pluma, viejón

Ahí nomás

19 por los radios

De alta frecuencia los aparatos

Esperando la orden del señor

Cumplo la misión

Ropa deportiva o de diseñador

En modo campaña como un marinon

Y si toca fiesta hacemos un fiestón

Cuido mi sector

Tacomas blindadas, bien rugen el motor

Las doble rodado traen el cincuentón

Y mis enemigos me tiene pavor

No veo el porqué no

Aquí me despido, sigo en la labor

No quiero disturbios, quiero discreción

Si la andan cagando, se van pa'l panteón

Soy el belicón