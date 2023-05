Erik Rubín por fin rompe el silencio y relata cómo inició la rivalidad entre sus exnovias Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

Hace casi tres meses que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, luego de más de 22 años de matrimonio; sin embargo, expresaron, en su momento, que su relación sentimental se transformó y descartaron que haya un motivo turbio de por medio. La pareja era una de las más consolidadas en el mundo del espectáculo, pero antes del inicio de la misma el cantante mexicano protagonizó un triángulo amoroso con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán.

Erik Rubín rompió el silencio y relató cómo inició la rivalidad entre sus exnovias “La Chica Dorada” y “La Reina del Rock”, en los 90. “Yo empecé a tener onda con Pau y, entonces, en el inter, empecé a salir con Alejandra y empecé a andar con ella”, compartió el exintegrante de Timbiriche en una entrevista con Yordi Rosado.

Detalló que Alejandra Guzmán y él se llevaban muy bien y que hacían “buena pareja” como novios, por lo que ella acudía a los conciertos de Timbiriche; lo cual no agradaba a Paulina Rubio, con quien, simultáneamente, sostenía una relación no formal. “En ese inter, sí teníamos Paulina y yo nuestros queveres; yo estaba bien padre porque me iba de gira y estaba con Paulina y llegaba a México y pues estaba con Alejandra”, dijo Erik.