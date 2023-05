"Mis sentimientos nunca van a cambiar": Alejandra Guzmán ante la posible reconciliación con Frida Sofía

En las últimos días te informamos de la posible reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, quienes llevan distanciadas por varios años después de que la joven cantante destapara que fue víctima de abuso de parte de su abuelo, Enrique Guzmán.

Ante la incertidumbre que provocó la noticia, la famosa conocida como "La Reina del Rock" rompió el silencio para hablar sobre cómo es su actual relación con su hija, Frida Sofía. Además, aprovechó para aclarar si realmente existe la posibilidad de que vuelvan a tener una excelente relación.

Durante un breve encuentro con los medios de comunicación, la intérprete de canciones como "Yo te esperaba", "Mi peor error" y "Día de suerte" aseguró que tanto ella como su papá, Enrique Guzmán, se han mantenido en la misma postura desde hace tiempo.

Por otra parte, "La Reina del Rock" confesó que sus sentimientos como madre nunca van a cambiar a pesar de las fuertes diferencias que pueden llegar a tener. Aseguró que por el momento no puede decir nada al respecto de una posible reconciliación.

"Mi papá y yo estamos en el mismo lugar. Mis sentimientos nunca van a cambiar como madre. No puedo decir nada al respecto", sentenció.

Después de que el rumor de una posible reconciliación se viralizara, el experto en temas de la farándula, Gustavo Adolfo Infante logró contactar a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, para conocer si existe o no una verdadera posibilidad de que se reconcilien.

En pleno programa en vivo, el conductor de "De Primera Mano" dijo que la cantante ni tiene ninguna intención de ver a su mamá, Alejandra Guzmán y mucho menos a su abuelo, Enrique Guzmán, a quien acusó de agredirla durante su infancia.

"No tiene ninguna intención (Frida Sofía) de ver a Alejandra, ni mucho menos a Enrique Guzmán y reconciliarse no le interesa, no es parte de su vida", sentenció Gustavo Adolfo Infante.